Sonderfolge: Crêpes und Crime Stand: 17.05.2024 06:00 Uhr Eine Runde Extra-Buchtipps fürs lange Wochenende! Mit dabei ist diesmal die norddeutsche Krimi-Queen Eva Almstädt.

Unter Hochspannung geht's unter anderem in die Bretagne, nach Luxemburg, auf die Scilly Islands und an die Ostsee. Letzteres in Begleitung von Gast Eva Almstädt, norddeutsche Krimi-Queen mit dem Blick für die Abgründe in platter Landschaft. Der Bestseller hat Daniel und Katharina gleichermaßen überrascht und die literarische Vorspeise ist diesmal eine ganz besondere Herausforderung - wait for it …

Die Bücher der Sendung:

Sebastian Fitzek : "Die Einladung" (Droemer)

: "Die Einladung" (Droemer) Cleo Konrad : "Tödlicher Podcast" (Lübbe)

: "Tödlicher Podcast" (Lübbe) M.W. Craven : "Der Botaniker", übersetzt von Marie-Luise Bezzenberger (Droemer)

: "Der Botaniker", übersetzt von Marie-Luise Bezzenberger (Droemer) Kate Penrose : "Nachts schweigt das Meer", übersetzt von Birgit Schmitz (S. Fischer)

: "Nachts schweigt das Meer", übersetzt von Birgit Schmitz (S. Fischer) Robert Brack : "Schwarzer Oktober" (Edition Nautilus)

: "Schwarzer Oktober" (Edition Nautilus) Eva Almstädt : Ostsee-Krimireihe mit Pia Korritki (Lübbe)

: Ostsee-Krimireihe mit Pia Korritki (Lübbe) Tom Hillenbrand : Xavier-Kieffer-Reihe (KiWi)

: Xavier-Kieffer-Reihe (KiWi) Holly Jackson : "A Good Girl's Guide to Murder", übersetzt von Sabine Schilasky und "Kill Joy", übersetzt von Cherokee Moon Agnew (one)

: "A Good Girl's Guide to Murder", übersetzt von Sabine Schilasky und "Kill Joy", übersetzt von Cherokee Moon Agnew (one) Gecko Keck und Christian Weis: "Micro Crimes" (Topp)

Rezept für Crêpes à la Kommissar Dupin

750 g Weizenmehl

120 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise grobes Meersalz

6 Eier

1 - 1,25 l Milch

1 EL Sonnenblumenöl

Zubereitung

Mehl, Zucker, Vanillezucker und Salz in einer Schüssel mischen, Eier nacheinander einrühren. Nach und nach Milch und Öl dazugeben. Der fertige, glatte Teig sollte nicht zu dickflüssig sein. Den Teig mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Bevor die Crêpes zubereitet werden, eventuell noch einmal ein wenig Milch einrühren. Eine halbe Kelle Teig in die (Crêpes-)Pfanne geben, den Teig sofort mit dem Teigrechen verteilen. Wenn sich der Rand leicht hebt, mithilfe eines Holzspatels wenden, erneut einige Sekunden backen lassen, wieder wenden. Den Crêpe über alle vier Seiten einschlagen und sofort servieren - zum Beispiel mit Äpfeln und Salzkaramell.

Rezept für Salzkaramell

200 g Zucker

6

90 g Butter

120 ml Sahne

1 TL Salz

Zubereitung

Zucker und Wasser in einem Topf erhitzen. ACHTUNG: niedrige Hitze, sodass sich der Zucker (unter gelegentlichem Rühren) auflöst. Wenn der Zucker komplett flüssig ist, wird das Ganze zum Kochen gebracht. Jetzt nicht mehr rühren! Nach ca. zwei Minuten wird der Sirup am Rand leicht braun.

Dann einmal kurz umrühren, vom Herd nehmen und Butter einrühren, bis sie geschmolzen ist. Nun die Sahne unter ständigem Rühren hinzufügen. Falls es klumpt, nochmal leicht erhitzen. Zuletzt das Salz einrühren. In einen luftdichten Glasbehälter füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Vor dem Servieren in kleinen Portionen nochmal erwärmen, damit es wieder flüssig wird.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr

