Jetzt im Livestream: Eröffnung des Festspielsommers MV Stand: 14.06.2024 18:00 Uhr Eröffnungskonzert des Festspielsommers Mecklenburg-Vorpommern 2024 live aus Wismar: Cristian Măcelaru leitet Rachmaninows Sinfonie Nr. 3 mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, Martin Fröst spielt "Weathered" von Anna Clyne.

Jetzt im Livestream

Das Eröffnungskonzert können Sie hier live im Videostream und auf NDR Kultur als Audiostream verfolgen.

Weitere Informationen Audiostream: Saisoneröffnung Musikland Mecklenburg-Vorpommern Das NDR Elbphilharmonie Orchester ist mit zwei zeitgenössischen Werken von Komponistinnen bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern in Wismar dabei. mehr

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern

Fr, 14.06.2024 | 18 Uhr

Wismar, St.-Georgen-Kirche (St.-Georgen-Kirchhof 1)



Cristian Măcelaru Dirigent

Martin Fröst Klarinette

NDR Elbphilharmonie Orchester



KONSTANTIA GOURZI

Festival-Ouvertüre für Blechbläser und Percussion op. 108 "Mondaufgang am Meer" (Uraufführung)

ANNA CLYNE

"Weathered" für Klarinette und Orchester

SERGEJ RACHMANINOW

Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 44 In meinen Kalender eintragen

Unübertroffen: Martin Fröst

"Eine Virtuosität und ein musikalisches Vermögen, übertroffen von keinem anderen Klarinettisten - möglicherweise keinem anderen Instrumentalisten", schwärmte ein Kritiker der "New York Times" euphorisch von Martin Fröst. Der schwedische Ausnahmeklarinettist liebt es, musikalische Grenzen zu verschieben und neue Darstellungsformen zu erproben. Und so vertrauen ihm zeitgenössische Künstler regelmäßig ihre Schöpfungen an.

Komposition für Fröst

Die Britin Anna Clyne komponierte Martin Fröst "Weathered" auf den Leib, ein inzwischen vielgefeiertes Werk für Klarinette und Orchester, das Fröst im Frühjahr 2023 im Concertgebouw in Amsterdam uraufführte. Nun präsentiert er die Komposition dem Publikum der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.

Weitere Informationen live Festspiele MV: Festspielsommer startet in Wismar Zum Auftakt kommen das NDR Elbphilharmonie Orchester und der Klarinettist Martin Fröst in die St. Georgen Kirche nach Wismar. NDR Kultur und NDR.de übertragen das Konzert live. Video-Livestream Festspiele MV: Ein Sommer im Zeichen des Saxofons Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern starten am 14. Juni in Wismar und enden am 15. September 2024 in Neubrandenburg. Preisträger in Residence ist das SIGNUM saxophone quartet. mehr

Triller, Glissandi und Schalmeienklänge

Anna Clyne wusste, für wen sie schrieb: "Weathered" stellt höchste Anforderungen an seinen Interpreten. So hohe, dass manch ein Kritiker bereits spekulierte, erst die Zeit werde zeigen, ob ein zweiter Klarinettist in der Lage sei, das Werk zu spielen. Triller, Glissandi, scharf artikulierte Stellen wechseln sich ab mit wunderschön melodiösen Linien.

Jeder der fünf Sätze hat eine eigene Bezeichnung - rostige Brücke, gebrochenes Herz, verwittertes Schloss, majestätischer Wald und ein sich erwärmender Planet. Für die Interpretation der gegensätzlichen Stücke entlockt Fröst seinem Instrument flatternde Wendungen bis hin zu Schalmeienklängen.

Rachmaninow und das große Erbe der Romantik

Als Dirigent steht Cristian Măcelaru am Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Der Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters und des Orchestre National de France hat ein volksliedhaftes Werk seines Landsmannes, des Rumänen Constantin Silvestri, im Gepäck. Der Höhepunkt seines Dirigats aber ist die Sinfonie Nr. 3 von Sergej Rachmaninow. Klanggewaltig lässt der russische Exilant in seiner letzten Sinfonie das große Erbe der Romantik wiederauferstehen. Und doch spricht Rachmaninow seine eigene Sprache und führt schwärmerische Melodien durch harmonisch erstaunliche Wendungen.

AUDIO: Rachmaninow: Sinfonie Nr. 3 | Klassik to Go (5 Min) Rachmaninow: Sinfonie Nr. 3 | Klassik to Go (5 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Elbphilharmonie Orchester | 14.06.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Festspiele Mecklenburg-Vorpommern