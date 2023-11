Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle" an US-Autorin Barnes verliehen

Stand: 10.11.2023 08:50 Uhr

Die Stadt Buxtehude hat am Donnerstag den "Buxtehuder Bulle" an die US-Autorin Jennifer Lynn Barnes verliehen. Sie erhielt den Jugendbuchpreis für ihren Roman "The Inheritance Games" (Erbschaftsspiele).