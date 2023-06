Stand: 22.06.2023 19:55 Uhr Snacken. Proten. Kören: Neues Lehrbuch in ostfriesischem Platt

Für die Schule ist ein neues Lehrbuch im ostfriesischen Platt erschienen. Das Lehrbuch "Snacken. Proten. Kören“ sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Unterrichtsfach Plattdeutsch, erklärt dazu Landschaftspräsident Rico Mecklenburg. Die Regionalsprache sei ein fester Bestandteil der Kultur. Damit das so bleibe, gehöre Plattdeutsch als Unterrichtsfach in die Schule. Das Buch war zuvor in einer nordniedersächsischen Variante erschienen. Anja Enninga, Imke Schöneboom, Remmer Kruse und Wilfried Zilz übersetzten es ins ostfriesische Plattdeutsch. Sie sind als Berater für die Region und die Sprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch im Unterricht der Regionalen Landesämter für Schulen und Bildung tätig.

