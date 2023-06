Zwölfjähriger aus Niedersachsen gewinnt Vorlesewettbewerb Stand: 21.06.2023 17:39 Uhr Mika Ekelhoff ist der beste junge Vorleser in Deutschland. Der Zwölfjährige setzte sich im Finale in Berlin gegen 15 Mitbewerberinnen und Mitbewerber aus den anderen Bundesländern durch.

Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Der Schüler aus Itterbeck in der Grafschaft Bentheim war als Landessieger beim Bundesfinale des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels angetreten. Ekelhoff besucht die sechste Klasse des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus. Der Zwölfjährige hat schon fünf Vorlesewettbewerbe gewonnen. Insgesamt haben in diesem Jahr nach Angaben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels rund 520.000 Kinder der 6. Klasse am Wettbewerb teilgenommen. Das Finale fand im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in Berlin statt und wurde live in der ARD-Mediathek übertragen.

Mika liest am liebsten laut

Mika liest schon seit dem Ende der Kindergartenzeit. Er hat sich laut seiner Mutter schon immer für Buchstaben interessiert. "Ein tägliches zehn Minuten Lese-Pflichtprogramm war bei ihm nie notwendig", sagte Julia Ekelhoff dem NDR in Niedersachsen. Wenn Mika liest, dann am liebsten laut. "Wenn ich zum Beispiel allein bin, dann rede ich auch laut. Das hilft mir, den Text besser zu verstehen, als wenn ich den nur im Kopf lesen würde. Dann vergesse ich ihn nämlich immer ganz schnell", sagte Mika gegenüber dem NDR.

Weitere Informationen Kinder- und Jugend-Literaturfestival startet in Hannover Das Festival Salto Wortale will Schüler für das Lesen begeistern. Das Thema lautet in diesem Jahr: "Starke Gefühle". (22.05.2023) mehr Viele Viert·klässler können nicht richtig lesen In Deutschland können viele Viert·klässler nicht richtig lesen. Diese Schüler müssen aber richtig lesen können. Lesen ist nämlich wichtig für die Schule. Und für das Leben. (16.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.06.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Lyrik