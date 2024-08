Helmut Krauss liest "Die Schattenlinie" von Joseph Conrad Stand: 05.08.2024 16:27 Uhr Helmut Krauss liest den Roman von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner.

Joseph Conrad, der als Sohn polnischer Adliger in der Ukraine stammte und bis zu seinem 20. Lebensjahr kein Englisch sprach, reiste in seiner Jugend zur See. Die Erfahrungen dieser Reisen bildeten den Stoff zu den meisten seiner Bücher, so auch zu "Die Schattenlinie" aus dem Jahr 1916, ein Meisterwerk seiner späten Zeit. Begonnen kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wird diese Linie verstanden als der Übergang zwischen der sorglosen Jugendzeit und der von Verantwortung beschwerten Periode des reifen Alters. "Die Schattenlinie" spielt 1888, als Conrad sein erstes Kommando als Kapitän antrat.

AUDIO: Joseph Conrad: Ein Werk im Zeichen des Britischen Empire (15 Min) Joseph Conrad: Ein Werk im Zeichen des Britischen Empire (15 Min)

Zu hören sind die Lesungen vom 14. bis 30. August von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Lesungen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 14. August 2024 8.30 Uhr 2 15. August 2024 8.30 Uhr 3 16. August 2024 8.30 Uhr 4 19. August 2024 8.30 Uhr 5 20. August 2024 8.30 Uhr 6 21. August 2024 8.30 Uhr 7 22. August 2024 8.30 Uhr 8 23. August 2024 8.30 Uhr 9 26. August 2024 8.30 Uhr 10 27. August 2024 8.30 Uhr 11 28. August 2024 8.30 Uhr 12 29. August 2024 8.30 Uhr 13 30. August 2024 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 14.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher