Hamburger Kinderbuchhaus mit großer Party zur Wiedereröffnung Stand: 06.09.2024 18:04 Uhr Das Kinderbuchhaus im Altonaer Museum erstrahlt in neuem Glanz. Die Räume im Erdgeschoss wurden frisch saniert und bieten nun Platz für Workshops, Lesungen und zum Stöbern. Am Wochenende gibt es eine große Eröffnungsparty. Der Eintritt ist frei. Beitrag anhören 1 Min

von Annette Yang

Am Samstag, 7. September, wird das neue Kinderbuchhaus eröffnet. Die neuen Räume im Erdgeschoss - 220 Quadratmeter - sind frisch saniert und bieten jetzt viel Platz für Workshops, Lesungen und zum Stöbern. Endlich mehr Platz für Bücher und Kinder. In der neuen Werkstatt wird also ab sofort wieder gedruckt, gestempelt, in der neuen Lesearena gelesen und geschrieben.

Wir freuen uns über viele Bücherwürmer

Eine große Sache - auch für die Leiterin Dagmar Gaussmann: "Wir finden die Räume wunderschön, und wir freuen uns sehr, denn das war auch eine lange Geschichte , bis wir sie hier eröffnen konnten. Das wollen wir am Wochenende feiern. Da werden wir an zwei Tagen von 12 bis 17 Uhr lauter Mitmach- und Kreativwerkstätten rund um die Buchkultur anbieten", meint Gaussmann. Der Eintritt sei kostenlos. "Wir freuen uns über viele Bücherwürmer und solche, die es werden wollen!"

Das Bücherhaus war seit dem Einzug vor 19 Jahren "eigentlich in einem Gästezimmer des Altonaer Museums" im zweiten Stock, erzählt die Leiterin. "Unser Angebot wurde sehr gut angenommen, sodass bald der Gedanke entstand, dass wir größere Räume haben müssen - natürlich auch für uns und den wachsenden Buchbestand." Seit 2017 nahm diese Idee langsam Gestalt an.

Das Buch ganzheitlich erfahrbar gemacht

Das Kinderbuchhaus hat viel Erfahrung mit Schulklassen: "Unser Programm ist sehr auf Schulen zugeschnitten. In unserer Werkstatt kann alles getan werden, was an einem freien Wochenende auch ausprobiert werden darf." Das Motto heiße, so Dagmar Gaussmann: "Das Lesenlernen beginnt mit dem Lesen der Bilder. Das werden wir durch unsere Ausstellung weiter fortführen und illustrieren können." Denn zusätzlich gibt es auch eine Ausstellung mit Illustrationen.

Buchkultur werde lebendig durch das eigene Tun, ist Dagmar Gaussmann überzeugt. "Im Kinderbuchhaus können Kinder erfahren: Wie entsteht ein Buch? Wie kommen die Bilder ins Buch? Aber sie kommen auch, um sich selber zu versuchen" so Gaussmann. Um sich zu versuchen im Schreiben, im Philosophieren, im Illustrieren und auch, im Buchbinden."

Öffentliche Öffnungszeiten des Kinderbuchhauses Hamburg Montag/ Dienstag geschlossen

Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 14 -17 Uhr

Samstag, Sonntag von 12-17 Uhr * Die Vormittage unter der Woche gehören dem Angebot und den Werkstätten für Schulklassen. * Die Vormittage unter der Woche gehören dem Angebot und den Werkstätten für Schulklassen.

