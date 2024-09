Stand: 05.07.2016 15:39 Uhr Große Romane der Weltliteratur - Staffel 2

In der Weltliteratur können wir "erfahren, woher wir kommen", sagt der Autor der NDR Kultur Wissen-Reihe Hanjo Kesting. In weiteren 25 Folgen gibt er Einblicke in das jeweilige Werk, die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte und die Bedeutung für den Entwicklungszusammenhang der Literatur.

Weitere Informationen Große Romane der Weltliteratur - Staffel 1 Hanjo Kesting streift durch die Geschichte des Romans von den Anfängen bis in die Gegenwart. 25 Klassiker, die nicht nur spannend sind, sondern auch Leselust garantieren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur Wissen | 18.10.2016 | 09:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane