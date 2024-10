Göttinger Literaturherbst 2024: Vielfältig und hochkarätig Stand: 18.10.2024 10:25 Uhr Der Göttinger Literaturherbst versammelt seit 33 Jahren nationale und internationale Autoren und Autorinnen. Bis zum 27. Oktober sind über 80 Veranstaltungen geplant.

von Sofia Leikam

Rockig, wild, herumspringend - so kennt man Campino auf der Bühne als Frontmann der Toten Hosen. Beim Literaturherbst in Göttingen zeigt er sich von einer anderen Seite. Dort liest er aus seinem neuen Buch - Punk trifft auf Lyrik. Überhaupt probieren sie in Göttingen neue Formate aus, sagt Gesa Husemann. Sie gestaltet das Programm: "Wir trauen uns Veranstaltungen zum Thema Sport anzubieten, genauso wie manchmal zum Thema Architektur, oder zum Thema Kafka oder Kant oder Emil und die Detektive oder was auch man immer findet. Ich glaube, dass in diesem Programm für jede Person irgendwas zu finden ist."

Ein Highlight in diesem Jahr ist eine Lesung mit Ex-Profi-Fußballer Thomas Hitzlsperger. Und das in einer Sporthalle eines lokalen Vereins. "Das sind dann auch durchaus Veranstaltungen, wo die Leute ihre Kinder mitbringen", erzählt Gesa Husemann, "da wird es dann plötzlich so ein richtiges Familien-Event."

Große Namen und große Themen beim Göttinger Literaturherbst

Aber wie jedes Jahr kommen auch die großen Namen der Literatur nach Göttingen: Christoph Ransmayr, Arno Geiger, Clemens Meyer und die italienische Starautorin Francesca Melandri. Auch die diesjährige Buchpreisträgerin Martina Hefter ist eingeladen. Gerade erst auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet, wird sie ihre erste Lesung in Göttingen geben. "Unsere Programmarbeit ist natürlich insgesamt eine Bestandsaufnahme der Gegenwartsliteratur", sagt Husemann, "aber auch eine politische Diskursaufnahme. Worüber wird gerade gesprochen? Was sind die wichtigen Themen? Da ist natürlich in diesem Jahr Nahost eine wichtige Frage, deshalb haben wir einen Schwerpunkt. Der ist ein bisschen zwischen Aufruhr und Aufbruch, wo befinden wir uns gerade."

Ein besonderer Gast ist der deutsch-israelische Philosoph Omri Boehm. Er ist ein politischer Denker der Stunde, der auch immer wieder kontrovers diskutiert wird. In seinem neuen Buch entwirft er eine Friedensperspektive für Israel und Palästina "Und das ist natürlich im Zuge der aktuellen Politischen Entwicklungen, das so jemand kommt und nochmal über Universalismus und über das Thema Menschenwürde und Ideale, wie wir uns eigentlich verhalten sollten, damit die Welt nicht so aus den Angeln gerät, wie sie es gerade tut. Das sind natürlich für uns tolle Programmpunkte."

Sachbuchsparte macht den Litertaturherbst besonders

Dieses Jahr gibt es mehr als 80 Veranstaltungen. Um das zu stemmen, wächst das kleine, sechsköpfige Kernteam während des Festivals. Bis zu 30 Ehrenamtliche kommen dann dazu, erklärt Maria von Estorff. Sie ist zuständig für die Festivalorganisation: "Es gäbe kein Festival ohne die Ehrenamtlichen, weil wir die ganzen Veranstaltungen einfach nicht umsetzen könnten. Das sind sehr viele Studierende, die ihre ersten Veranstaltungserfahrungen sammeln und selber einen Blick hinter die Kulissen bekommen."

Dass Göttingen eine Universitätsstadt ist, färbt auf das Literaturfestival ab, meint Husemann. Es gibt einen großen Sachbuchanteil. Klimawandel, erstarkender Antisemitismus, Krieg in der Ukraine. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden vorgestellt. Die Sachbuchsparte mache den Literaturherbst so besonders: "Damit stechen wir auch deutschlandweit sehr, sehr weit raus, auch, weil das Göttinger Publikum ein Publikum dafür ist, weil sie auch Lust auf solche Veranstaltungen haben." 10 Tage verwandelt sich Göttingen in eine Literaturhochburg. Die Tickets bleiben aber erschwinglich, sagt Husemann. Durchschnittlich kosten sie 20 Euro.

