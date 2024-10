Nina Kunzendorf liest "Kalte Füße" von Francesca Melandri Stand: 09.10.2024 12:25 Uhr Francesca Melandri verknüpft in ihrem Roman "Kalte Füße" das Ende des Friedens in Europa mit einem verdrängten Kapitel italienischer Geschichte - und der Geschichte ihres eigenen Vaters.

Als Soldat erlebte Francesca Melandris Vater im Winter 1942/43 den "Rückzug aus Russland". Dieser hat sich als Trauma im kollektiven Gedächtnis Italiens eingebrannt - auch in der Familie Melandri. Erst als Anfang 2022 Bilder und Orte des Kriegs in der Ukraine omnipräsent sind, wird der Tochter klar: Es ist vor allem die Ukraine, in der der Vater gewesen ist. Francesca Melandris "Kalte Füße" ist ein berührendes Zwiegespräch mit einem geliebten Menschen.

Zu hören sind die Lesungen vom 14. bis 25. Oktober von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Lesungen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 14. Oktober 2024 8.30 Uhr 2 15. Oktober 2024 8.30 Uhr 3 16. Oktober 2024 8.30 Uhr 4 17. Oktober 2024 8.30 Uhr 5 18. Oktober 2024 8.30 Uhr 6 21. Oktober 2024 8.30 Uhr 7 22. Oktober 2024 8.30 Uhr 8 23. Oktober 2024 8.30 Uhr 9 24. Oktober 2024 8.30 Uhr 10 25. Oktober 2024 8.30 Uhr

