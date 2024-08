Stand: 12.08.2024 12:52 Uhr Rekordzahlen beim Vorverkauf zum 33. Göttinger Literaturherbst

Der Vorverkauf zum 33. Göttinger Literaturherbst ist gerade erst gestartet, da vermelden die Veranstalter schon einen neuen Rekord: Nach Angaben von Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold wurden in den ersten vier Tagen mehr als 5.500 Karten verkauft. Das sei nochmal eine Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem bereits erfolgreichen Vorverkaufsstart im Vorjahr. Laut Herberhold sind die Lesungen mit Toten-Hosen-Sänger Campino und Hape Kerkeling bereits ausverkauft. Und auch die Veranstaltung mit Schauspieler Jörg Hartmann am 26. Oktober wurde wegen des großen Andrangs in die Sheddachhalle verlegt. Bereits gekaufte Tickets für das Alte Rathaus, behielten dennoch ihre Gültigkeit. Ebenfalls beliebt sind laut Organisatoren auch die Schwerpunkte Empowerment sowie jüdisch-muslimisches Miteinander. Viele Gäste wollen zudem beim Eröffnungsabend des Festivals dabei sein. In diesem Jahr sind mehr als 80 Lesungen im Programm des Göttinger Literaturherbstes geplant. Zu den Gästen zählen unter anderem Schauspieler Richy Müller, Campino und der ehemalige Fußball Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.

