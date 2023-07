"Fräulein Else": Edith Clever liest die Erzählung von Arthur Schnitzler Stand: 17.07.2023 14:41 Uhr In Arthur Schnitzlers "Fräulein Else" geht es um eine junge Frau, die sich in einer unmöglichen Situation zwischen Not und Abscheu wiederfindet. Edith Clever liest das Werk im Rahmen des ARD Radiofestivals.

Mitten im Urlaub erreicht Else ein Expressbrief ihrer Mutter. Darin eröffnet sie der Tochter, dass die Familie tief in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Wenn nicht sofort eine große Summe Geldes aufgebracht wird, werde der Vater verhaftet. Else soll eine Urlaubsbekanntschaft um das Geld anpumpen, den Kunsthändler Dorsdey. Der stimmt unter einer Bedingung zu: Else nackt zu sehen. Ihren Konflikt zwischen Not und Abscheu, exhibitionistischen Fantasien und dem Gefühl sich zu verkaufen, trägt Edith Clever in einem rasant pulsierenden Monolog vor.

"Fräulein Else" von Arthur Schnitzler: Am Morgen vorgelesen vom 17. bis 26. Juli 2023

Zu hören sind die Lesungen vom 17. bis 26. Juli 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

seit vielen Jahren schon schließen sich die Literaturredaktionen der ARD im Sommer für ein gemeinsames Abendprogramm zusammen. In diesem Jahr stehen die zehn Wochen vom 10. Juli bis zum 15. September im Zeichen bemerkenswerter Klassiker-Interpretationen, die wir auch in "Am Morgen vorgelesen" senden. Die Lesungen sind etwas kürzer als gewohnt. Jede Rundfunkanstalt hat eine oder zwei Wochen zum Sommerprogramm beigesteuert, beginnend mit der berühmten Erzählung "Frankenstein" von Mary Shelly über "Bartleby, der Schreiber" von Herman Melville bis zu "Kleiner Mann, was nun?" von Hans Fallada. Gute Literatur altert nicht - hören Sie selbst!



Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 17. Juli 2023 8.30 Uhr 2 18. Juli 2023 8.30 Uhr 3 19. Juli 2023 8.30 Uhr 4 20. Juli 2023 8.30 Uhr 5 21. Juli 2023 8.30 Uhr 6 24. Juli 2023 8.30 Uhr 7 25. Juli 2023 8.30 Uhr 8 26. Juli 2023 8.30 Uhr

