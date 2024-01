Deutscher Hörbuchpreis: NDR Kultur doppelt nominiert Stand: 10.01.2024 10:01 Uhr Am 5. März wird der Deutsche Hörbuchpreis wieder verliehen. NDR Kultur steht zwei Mal auf der Shortlist. In der Kategorie Bester Interpret ist Hanns Zischler mit Volker Weidermanns "Mann vom Meer" nominiert und in der Kategorie "Bestes Hörspiel" die Produktion von "Der große Gatsby".

Das Hörbuch zu Volker Weidermanns "Mann vom Meer" wurde im Sommer 2023 für "Am Morgen Vorgelesen" produziert. Es geht darum, welche Rolle das Meer für Thomas Mann gespielt hat - und wie es sich als Motiv durch Leben und Werk zieht.

Gelesen wurde es von Hanns Zischler, der nun für seine Interpretation beim Deutschen Hörbuchpreis nominiert ist. "Er geht komplett in dem Text auf und zeigt sein gesamtes Repertoire als Sprecher, liest intensiv und dramaturgisch perfekt, wobei auch ironische und melancholische Untertöne voll zum Tragen kommen", heißt es in der Jury-Begründung. Durch seine Interpretation mache er aus einem Sachbuch einen Roman, "der auch diejenigen zu fesseln vermag, die bereits viel über die Familie Mann wissen".

"Der große Gatsby" als bestes Hörspiel nominiert

Als bestes Hörspiel ist die NDR Kultur Produktion von "Der große Gatsby" nach F. Scott Fitzgerald nominiert. Die Jury schreibt: "Hier ist eine großartige Ensemble-Leistung gelungen. Ein Zusammenspiel, in dem einfach alles stimmt. Der Snobismus und die Dekadenz dieser neureichen Maskerade ist atmosphärisch dicht und mit überzeugender Eleganz inszeniert. Auch die eigene Nachdenklichkeit hat einen Hallraum in diesem Hörspiel."Das Hörspiel "Der große Gatsby" steht in der ARD Audiothek.

