Elisabeth Günther liest "Bei euch ist es immer so unheimlich still" Stand: 03.01.2024 08:58 Uhr Alena Schröders "Bei euch ist es immer so unheimlich still" ist ein starker Familienroman - und eine Fortsetzung. Elisabeth Günther liest ihn vom 2. bis 19. Januar 2024 in Am Morgen vorgelesen.

Der Roman erzählt auf zwei Zeitebenen, über die Last der Vergangenheit und wie sie sich über Generationen auswirkt, die Geschichte von Silvia und ihrer Mutter des früheren Bestsellers "Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid". Der unterhaltsame wie bewegende Roman, ohne sprachliche Eitelkeiten, ist auf Augenhöhe mit Leserinnen und Lesern, schnörkellos, aber nicht trocken.

Im Wendejahr 1989 hat Silvia gerade ihre Tochter Hannah bekommen. Mit einem geklauten Auto fährt die Alleinerziehende samt Baby von West-Berlin in den Südwesten Deutschlands, in ihre Heimat Ildingen, zu ihrer Mutter Evelyn. Der Kontakt zwischen den beiden Frauen war lange abgebrochen. Was erwartet Silvia in ihrem Heimatort? Wie geht sie mit der Einsamkeit und Verbitterung ihrer Mutter um?

"Bei euch ist es immer so unheimlich still": Lesung vom 2. bis 19. Januar 2024

Zu hören sind die Lesungen vom 2. bis zum 19. Januar 2024 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

AUDIO: Lesung: "Bei euch ist es immer so unheimlich still" - Teil 1 (29 Min) Lesung: "Bei euch ist es immer so unheimlich still" - Teil 1 (29 Min)

AUDIO: Lesung: "Bei euch ist es immer so unheimlich still" - Teil 2 (30 Min) Lesung: "Bei euch ist es immer so unheimlich still" - Teil 2 (30 Min)

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 2. Januar 8.30 Uhr 2 3. Januar 8.30 Uhr 3 4. Januar 8.30 Uhr 4 5. Januar 8.30 Uhr 5 8. Januar 8.30 Uhr 6 9. Januar 8.30 Uhr 7 10. Januar 8.30 Uhr 8 11. Januar 8.30 Uhr 9 12. Januar 8.30 Uhr 10 15. Januar 8.30 Uhr 11 16. Januar 8.30 Uhr 12 17. Januar 8.30 Uhr 13 18. Januar 8.30 Uhr 14 19. Januar 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 02.01.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher