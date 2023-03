(82) Pilzpfanne mit Jojo Moyes Stand: 03.03.2023 06:00 Uhr Eine Vorspeise als Mordwaffe, ein spaltendes Geheimnis und eine Bestsellerautorin mit Putzerfahrung - das gibt es in der neuen Folge des Bücherpodcasts.

Die literarische Vorspeise sorgt für Schweißperlen bei Jan - schließlich hat sie schon einem Kaiser das Leben gekostet. Hat Daniel die Pilze etwa selbst gesammelt? Und warum steht nur eine Portion auf dem Tisch? Über Arno Geigers Bestseller "Das glückliche Geheimnis" gehen die Meinungen der Hosts auseinander. Zu langweilig und aufgepumpt, findet Daniel. Ganz, ganz toll sagt Jan. Außerdem feiern die Hosts Peter Ustinov, im Quiz geht es unter die Erde und rauf bis zum Mond - und Bestseller-Autorin Jojo Moyes erzählt im Studio von ihrer Abneigung gegen das Putzen und warum sie Tennisschuhe statt High Heels trägt.

AUDIO: (82) Pilzpfanne mit Jojo Moyes (65 Min) (82) Pilzpfanne mit Jojo Moyes (65 Min)

Die Bücher der Sendung

Alexander Bätz : "Nero" (Rowohlt)

: "Nero" (Rowohlt) Arno Geiger : "Das glückliche Geheimnis" (Hanser)

: "Das glückliche Geheimnis" (Hanser) Ulrike Draesner : "Die Verwandelten" (Penguin)

: "Die Verwandelten" (Penguin) Jojo Moyes : "Mein Leben in deinem", Deutsch von Karolina Fell (Wunderlich Verlag)

: "Mein Leben in deinem", Deutsch von Karolina Fell (Wunderlich Verlag) Stanisław Lem : "Der Unbesiegbare". Deutsch von Roswitha Dietrich (Suhrkamp)

: "Der Unbesiegbare". Deutsch von Roswitha Dietrich (Suhrkamp) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Virginie Despentes. "Liebes Arschloch", Deutsch von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis (Kiepenheuer & Witsch)

Rezept für Pilzpfanne á la Nero

Zutaten:

200 g gemischte Pilze

Ölivenöl

Koriander

Salz

Honig

eine kleine (!) Chili-Schote

Zubereitung:

Die Pilze (zum Beispiel Austernpilze) in Öl mit Salz etwa 15 Minuten anbraten, dann mit einem halben Glas Weißwein ablöschen. Zehn Minuten köcheln lassen, und dann einen Löffel Honig hinzufügen. Fürs "Gift" dann eine kleine (wirklich nur eine kleine) Chili-Schote in die Pfanne geben. Wenn aus allem beginnt, eine soßenartige Konsistenz zu werden, schließlich eine Handvoll gehackten Koriander hinzufügen. (Rezept vom eatREADsleep-Küchen-Coach Marco.)

Am 13. Oktober 54 nahm Claudius auf einem eleganten Speisesofa in seinem Palast Platz, er hatte zu einem Gastmahl geladen. Es gab Pilze. (…) Die langen dunklen Haare der Sklavin glänzten vor Fett. Ein Gast hatte sie soeben zum Säubern seiner Hände verwendet, nach dem er eine Auster ausgeschlürft hatte, serviert mit einer Soße aus Eigelb, Essig, Wein und Öl. Die Austern bildeten als drittes Gericht am heutigen Abend den Höhepunkt der Vorspeise, die mit einem Linsen-Kastanien Eintopf und Haselmäusen in Honigsoße begonnen hatte und in wenigen Augenblicken mit gekochten Pilzen mit Salz, Öl und Koriander abgeschlossen würde. Zitat von Alexander Bätz aus "Nero", Seite 140 f.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 03.03.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis