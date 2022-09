(71) Honey Bunny Buns und Bullerbü-Orte Stand: 30.09.2022 06:00 Uhr Zu Gast: Autor Jochen Schmidt, in dessen neuem Roman "Phlox" es um um Kindheiten und Sehnsuchtsorte auf dem Land geht .

Comfort-Food im Podcast-Studio: (Fast noch) warme Honey Bunny Buns sorgen für gute Stimmung in kalten Herbsttagen. Da ist der etwas schlichte Bestseller gleich besser zu ertragen - und die Hefeteile erzeugen direkt ein Bullerbü-Feeling - ein Thema, das Jan und Katharina auch mit dem Gast besprechen. Fehlt nur noch der warme Kakao!

Die Bücher der Sendung

J.M.M. Nuanez : "Birdie und ich". Aus dem Englischen von Birgitt Kollmann (dtv)

: "Birdie und ich". Aus dem Englischen von Birgitt Kollmann (dtv) Andreas Eschbach: "Freiheitsgeld" (Lübbe)

"Freiheitsgeld" (Lübbe) Chuah Guat Eng : "Echos der Stille". Aus dem Englischen von Michael Kleeberg (Das Wunderhorn)

: "Echos der Stille". Aus dem Englischen von Michael Kleeberg (Das Wunderhorn) Jochen Schmidt : "Phlox" (C.H. Beck)

: "Phlox" (C.H. Beck) Erich Maria Remarque : "Im Westen nichts Neues" (KiWi)

: "Im Westen nichts Neues" (KiWi) ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge -Ferdinand von Schirach: "Nachmittage" (Luchterhand)

Rezept für Honey Bunny Buns

Honey Bunny Buns ist ein erfundener Name aus dem Roman "Birdie und ich" - eigentlich heißen die süßen Hefeteile Honey Buns - ein Mittelding Zimtschnecke und Milchbrötchen. Sie werden in den USA fertig verkauft - einzeln oder in großen Packungen, so ähnlich wie Donuts. Man kann sie auch selbst backen: Der Teig ist derselbe wie für Zimtschnecken, aber die fertig aufgerollten Teigstücke werden frittiert. Wem das zu aufwendig ist, kann schummeln und die Dinger einfach in den Ofen schieben. Aber dann sind eigentlich keine richtigen Honey Buns. Die Autorin J. M. M. Nuanez hat uns dieses Rezept empfohlen.

Die große Papiertüte in seiner Hand ist randvoll mit einzeln verpackten Honey Bunny Buns, den Mini-Zimtknoten, die sie unten im Stop-and-Go für fünfzig Cent das Stück verkaufen. J.M.M. Nuanez: "Birdie und ich"

Orte, in denen es schon eat.READ.sleep.-Lesekreise gibt:

Freiburg/ Lörrach, Nürnberg, Berlin, Darmstadt, Leipzig, Südpfalz, Düsseldorf, Regensburg, Stuttgart, Viechtach, Hannover, Braunschweig, Lübeck, Stralsund, München, Stade, Zürich, Bonn, Nienburg an der Weser, Trier, Vorarlberg. Interessenten: Bitte an eatreadsleep@ndr.de mailen!

