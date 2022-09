(69) Paprikakäse und Clownsgeschichten Stand: 02.09.2022 06:00 Uhr Frühstück für Nobelpreisträger, Harry Potter im Hausarrest - und welches Getränk wäre wohl eine Metapher für Daniel?

Frühstücken wie ein Nobelpreisträger: Auch wenn Daniel gern mehr Kaffee gehabt hätte, geht er diesmal gut gestärkt in die Bestsellerchallenge. Und das Votum ist eindeutig: Beide Daumen hoch für die Kurzgeschichten "Kummer aller Art" von Mariana Leky. Dazu gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Jan hat das neue Buch von Katerina Poladjan dabei und Daniel freut sich über den zweiten Roman von Sebastian Stuertz - der mit dem "Eisernen Herz des Charlie Berg": Eine Mischung aus Houellebecq-Imitat und Kinderbuch, die perfekte Lektüre also, um Jan und Katharina zu überzeugen. Und auch die Farbe - schönstes ERS-Orange - begeistert die Hosts.



Wie man es schafft, vom Nicht-Leser auf mehr als 130 Bücher im Jahr zu kommen, verrät unser Gast Michael alias e_bibliothekar: Warum selbst Harry Potter für ihn eine Qual war und welches Buch ihn dann doch bekehrte, das erzählt er im Gespräch mit den beiden Hosts. Und dann, zur Freude von Jan, schlägt noch einmal die Nobelpreisträgerstunde: In den All Time Favorits prüfen er und Daniel Heinrich Bölls "Ansichten eines Clowns" auf die Tauglichkeit für heutige Leserinnen und Leser.

Die Bücher der Sendung

Heinrich Böll : "Billard um halbzehn" (dtv)

: "Billard um halbzehn" (dtv) Heinrich Böll : "Ansichten eines Clowns" (dtv)

: "Ansichten eines Clowns" (dtv) Mariana Leky : "Kummer aller Art" (DuMont)

: "Kummer aller Art" (DuMont) Katerina Poladjan : "Zukunftsmusik" (S. Fischer)

: "Zukunftsmusik" (S. Fischer) Sebastian Stuertz : "Da wo sonst das Gehirn ist" (btb)

: "Da wo sonst das Gehirn ist" (btb) Colleen Hoover : "Verity" (dtv) – Tipp von Michael alias e_bibliothekar

: "Verity" (dtv) – Tipp von Michael alias e_bibliothekar John Marrs: "The Passengers" (Heyne) – Tipp von Michael alias e_bibliothekar

Rezept für ein Frühstück mit Paprikakäse:

Zutaten:

Eine Kanne Bohnenkaffee mit drei Tassen Kaffee

mit drei Tassen Zwei Scheiben Toast

Zwei Scheiben Schwarzbrot

Eine Portion Butter

Eine Portion Orangenmarmelade

Ein gekochtes Ei (nicht glibberig!)

(nicht glibberig!) Eine Portion Paprikakäse

Gesundes Selbstbewusstsein

Zubereitung:

Fünfundvierzig Gramm Rahmkäse mit einem Fingerhut Paprikapulver vermischen und gut durchkneten. Mit einem Paprikaschnitz garnieren. Betonen, dass dies etwas sehr Besonderes ist, was man jeden Tag zu sich nimmt.

Nach zwei Tagen schon war ich "Der Herr mit dem Paprikakäse", eine Woche später! "Der junge Künstler, der immer gegen neun zum Frühstück kommt", nach drei Wochen "Herr Fähmel, der junge Architekt, der an einem großen Auftrag arbeitet." Heinrich Böll: "Billard um halbzehn"

