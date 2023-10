Nach Hamas-Angriff auf Israel: Hannover zeigt Solidarität Stand: 09.10.2023 19:05 Uhr Rund 350 Menschen haben sich laut Polizei am Montag in Hannovers Innenstadt versammelt, um Solidarität mit Israel zu bekunden. Auch in anderen Städten gibt es nach dem Angriff auf Israel Solidaritäts-Demos.

"Ich bin dankbar, dass so viele Menschen gekommen sind. Ich bin stolz auf Hannover", sagte Michael Fürst, der Präsident der Jüdischen Gemeinde Niedersachsen, bei der Kundgebung auf dem Steintorplatz. Der von Gaza aus gestartete Überfall der Hamas habe zum größten Massensterben von Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust geführt. Gräueltaten in diesem Ausmaß habe er sich zuvor nicht vorstellen können. "Es geht dabei um schlichten Terrorismus, nicht um Freiheit für Palästinenser." Zugleich mahnte er: "Nicht jeder Palästinenser ist ein Terrorist." Er sei froh, dass es in Niedersachsen ein hervorragendes Verhältnis zur palästinensischen Gemeinde gebe. Dies dürfe nicht durch einige "Verrückte" zerstört werden.

Videos 1 Min Angriffe in Israel - Reaktionen aus Niedersachsen In Israel gibt es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Niedersachsen will die Sicherheit von jüdischen Einrichtungen hier erhöhen. 1 Min

Behrens: "Werden jüdisches Leben in unserem Land schützen"

"Wir sehen Bilder aus Israel, die man kaum glauben kann, die an Grausamkeit nicht zu überbieten sind", sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Die Hamas kenne kein Erbarmen und keine Menschlichkeit. Gleichzeitig mahnte die Ministerin, der Terror dürfe sich nicht nach Deutschland ausdehnen. "Wir werden das jüdische Leben in unserem Land schützen und uns gegen jede Form von Antisemitismus und Israelhass stellen", so Behrens. Die niedersächsische Polizei werde bei Demonstrationen zukünftig darauf achten, dass die Hamas und ihr Terrorismus nicht unterstützt werden. "Wer Terror bejubelt, tritt die Menschenwürde und die deutsche Verfassung mit Füßen." Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) betonte, jüdische Menschen hätten ein Recht zu leben, wo auch immer - "egal ob in Israel, in Berlin oder in Hannover." Die Hamas müsse die Waffen niederlegen, diesen "verdammten Terror" beenden und die entführten Geiseln freilassen.

Forderung nach Sanktionen gegen den Iran

Yevgen Bruckmann von der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover forderte ein Verbot der Zusammenarbeit mit allen verbündeten Organisationen der Hamas, sowie "umfangreiche Sanktionen gegen den Geldgeber Iran." Es dürfe keinen Handel "mit dem größten Finanzier des Terrorismus" geben, so Bruckmann.

Breite Unterstützung für Kundgebung

Die Kundgebung stand unter dem Motto "Solidarität mit dem angegriffenen Staat Israel und seiner Bevölkerung". Neben Vertretern aus der Landes- und Kommunalpolitik nahmen auch der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, und der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, teil. "Wir verurteilen diese Angriffe der Hamas und stehen an Israels Seite", teilte der Verein Freundeskreis Hannover im Vorfeld mit, der die Deutsch-Israelische Gesellschaft bei der Organisation der Kundgebung unterstützt hatte. Auch die Jungsozialisten (Jusos), die Grüne Jugend, die Jungen Liberalen, der Ukrainische Verein in Niedersachsen und die Ezidische Akademie unterstützten die Kundgebung.

170 Menschen solidarisieren sich in Osnabrück mit Israel

In Hamburg fand am Montagabend ebenfalls eine große Solidaritäts-Kundgebung statt. In Oldenburg rief das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft am Dienstagabend zu einer Demonstration auf. Bereits am Sonntagabend waren auf dem Theater-Vorplatz in Osnabrück laut Polizei rund 170 Menschen zusammengekommen, um ihre Solidarität mit Israel zu bekunden.

Niedersachsen zeigt nach Hamas-Angriffen Flagge

Die niedersächsische Staatskanzlei ordnete am Montag eine landesweite Beflaggung an. Vor der Staatskanzlei weht die israelische Flagge bereits seit Sonntag. Nach Möglichkeit solle sie vor allen öffentlichen Gebäuden bis einschließlich Mittwoch gehisst werden, so eine Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.10.2023 | 10:00 Uhr