Stand: 11.10.2023 07:45 Uhr Angriff auf Israel: Solidaritätskundgebung in Oldenburg

Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel sind am Dienstagabend auch in Oldenburg Menschen auf die Straße gegangen. Laut Polizei haben sich etwa 400 Personen an einer Solidaritätskundgebung beteiligt. Das Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus Oldenburg und die Deutsch-Israelische Gesellschaft Oldenburg hatten dazu aufgerufen, gegen den Terror, gegen Antisemitismus und für Israel zu demonstrieren. In Bremen hatte es bereits am Montag eine entsprechende Kundgebung gegeben. An vielen Rathäusern wurde aus Solidarität die israelische Flagge gehisst - zum Beispiel in Wilhelmshaven, Oldenburg und Bremen.

