Stand: 14.05.2025 10:49 Uhr Schauspielerin und Schlagersängerin Marie Nejar gestorben

Die Sängerin, Schauspielerin und Zeitzeugin des Nationalsozialismus Marie Nejar ist im Alter von 95 Jahren gestorben, das bestätigte ihr Umfeld gegenüber dem WDR. In Deutschland war Nejar eine wichtige Figur für die schwarze Community. Sie wuchs in der Zeit des Nationalsozialismus in Hamburg auf und musste als Kind in NS-Propaganda-Filmen mitspielen. Nach dem Krieg wurde sie als Schlagersängerin unter dem Namen "Leila Negra" bekannt. 2007 erschien ihre Autobiografie, in der sie beschreibt, wie das Leben schwarzer Menschen in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus war. | Sendebezug: 14.05.2025 16:00 | NDR Kultur