Stand: 18.03.2024 17:09 Uhr Schlagersänger Henry Valentino ist tot

Der Schlagersänger und Komponist Henry Valentino, bekannt für seinen Song "Im Wagen vor mir", ist tot. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Hans Blum hieß, starb bereits am Freitag im Alter von 95 Jahren, teilte seine Plattenfirma am Montag im Namen der Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Musiker lebte in Overath bei Köln. Sein Geburtsort war Hannover. Als Komponist schrieb er Lieder für unter anderem Howard Carpendale, Wencke Myhre und Hildegard Knef. Vier Mal gingen Lieder von ihm beim Grand Prix Eurovision de la Chanson ins Rennen. | Sendebezug: | 18.03.2024 17:05 | NDR Kultur