Rückblick auf das kulturelle Jahr 2022 in MV Stand: 29.12.2022 12:30 Uhr Der Architektenwettbewerb für das Archäologische Landesmuseum, Deutschlands Orgel das Jahres in Schwaan oder das Museums-Pixi des Ernst-Moritz-Arndt-Museums - nur drei Ereignisse, die Mecklenburg-Vorpommern 2022 kulturell geprägt haben.

von Axel Seitz

An einem Jahresende scheint der Anfang des gleichen Jahres schon so unendlich weit weg zu sein. Und so verwundert es nicht, dass viele sich kaum noch daran erinnern, dass auch der Jahresanfang 2022 davon geprägt war, dass die Kultureinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Pandemie noch wochenlang geschlossen waren. Die Rostocker Kunsthalle beispielsweise wurde im Januar zu einer Impfhalle umfunktioniert, in der die impfwilligen Besucher sich nebenbei auch einige Kunstwerke anschauen konnten.

Entwurf für das neue Archäologische Landesmuseum in Rostock

Wie das künftige Archäologische Landesmuseum im Rostocker Stadthafen aussehen wird, steht im Februar fest.

Insgesamt 15 Preisrichter hatten sich einstimmig unter 20 Einsendungen für den Entwurf des Kopenhagener Büros Lundgaard & Tranberg entschieden, das gemeinsam mit weiteren Architekten aus Kopenhagen und Berlin dieses Museumsmodell entworfen hat. 2030 soll das Museum möglichst eröffnen.

Das Literaturhaus "Uwe Johnson" in Klütz erhält ein besonderes Geschenk. Im März wird bekannt, dass eine Familie aus Göttingen eine Porträtzeichnung von Uwe Johnson dem Haus überlässt. Otto Dix hatte den Schriftsteller 1962 in Italien gemalt.

Musikalischer Frühling: Neustrelitzer Oper und Orgel des Jahres

Musikalisch wartet der April auf. Am Theater in Neustrelitz erlebt eine völlig neue Oper ihre Uraufführung. In ihr geht es um das Leben der Herzogin zu Mecklenburg, Sophie Charlotte aus Mirow, die Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts als Königin Charlotte Großbritannien regierte. Der gebürtige Neustrelitzer Torsten Harder komponierte diese Oper.

Deutschlands Orgel des Jahres steht in Schwaan! Es ist ein 1861 von Friedrich Wilhelm Winzer gebautes Instrument. Im Mai wird das Ergebnis der Abstimmung bekanntgegeben. Da kann die Schwaaner Orgel noch gar nicht klingen - sie wird nämlich restauriert. Zum Reformationstag 2022 erklingt sie dann erstmals wieder.

Mozarts Geige bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern

Sie ist Rostocks berühmteste Stadtansicht: die Vicke Schorler Rolle aus dem 16. Jahrhundert. Normalerweise lagert sie im Stadtarchiv. Im Juni allerdings wird sie erstmals nach zwölf Jahren wieder öffentlich gezeigt.

Auf ihr hat tatsächlich Wolfgang Amadeus Mozart gespielt: Seine Geige kommt im Juli zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern nach Ulrichshusen. So weit im Norden Deutschlands war das Instrument noch nie. Aber der Geiger Emmanuel Tjeknavorian gestaltet ein ganzes Wochenende rund um die Mozart-Geige.

Deutschland beste Bibliothek in kleinen Kommunen steht in Güstrow. Im August wird die Uwe-Johnson-Bibliothek der Barlachstadt mit diesem Titel im Jahr 2022 ausgezeichnet.

Uecker gestaltet Kirchenfenster für Schweriner Dom

Zweifellos ist er einer der berühmtesten Mecklenburger Künstler: der Maler Günther Uecker. Im September wird bekanntgegeben, dass er für den Schweriner Dom vier Kirchenfenster gestaltet.

Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen bekommt zum 1. Oktober einen neuen Direktor: Torsten Jahn. Bis 2013 war er Geschäftsführer der Filmlandgesellschaft und verantwortlich für das Filmkunstfest.

Ernst-Moritz-Arndt-Museum bekommt eigenes Pixi-Buch

Knapp 90 große und kleine Museen haben sich am Projekt des Deutschen Museumsbunds beteiligt, um eine eigenes Museums-Pixi herausbringen zu können. Im November liegt das kleine Heft dann auch für das Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz auf Rügen vor.

Die Neubrandenburger Philharmonie bekommt mit der Spielzeit 2023/24 einen neuen Generalmusikdirektor. Im Dezember fällt die Entscheidung für Daniel Geiss. Der 43-jährige Cellist und Dirigent tritt die Nachfolge von Sebastian Tewinkel an.

