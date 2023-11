Stand: 09.11.2023 10:52 Uhr Regisseur Klaus Gendries mit 93 Jahren gestorben

Der zu DDR-Zeiten bekannt gewordene Regisseur und Schauspieler Klaus Gendries ist tot. Er sei am Dienstag in einem Pflegeheim gestorben, bestätigte der Agent Mario Behnke auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Könnern (Salzlandkreis). Bekannt war Gendries unter anderem für die Komödien "Florentiner 73" (1972) und "Aber Vati!" (1974). Als Schauspieler war er auch im "Polizeiruf 110", bei "Der Bergdoktor" oder "In aller Freundschaft" zu sehen. Zuletzt hatte Gendries am Stadttheater Köpenick inszeniert und auch noch im Pflegeheim an neuen Plänen gearbeitet, wie sein Agent sagte. | Sendebezug: | 09.11.2023 16:00 | NDR Kultur