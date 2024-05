Stand: 31.05.2024 12:38 Uhr Oldenburgerin geehrt: Rahel Goetsch erhält Preis für Malerei

Das abstrakte Spiel von Linien, Punkten und Zahlen auf großen, farbintensiven Flächen mache die Kunst von Rahel Goetsch so faszinierend - so beschreibt der Ausstellungskatalog die Malerei der diesjährigen Preisträgerin des Förderpreises Malerei der Kulturstiftung Öffentliche Oldenburg. Goetsch hat die Auszeichnung am Donnerstagabend bekommen. Der Preis ist mit 8.000 Euro dotiert und beinhaltet zudem die Kuration einer Ausstellung im Landesmuseum für Kunst und Kultur im Oldenburger Schloss. Dort sind bis zum 14. Juli mehrere Werke der 31-jährigen Künstlerin zu sehen. Die gebürtige Oldenburgerin studierte an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin und an der Städelschule in Frankfurt am Main. Im vergangenen Jahr war sie bereits mit dem Bundespreis für Kunststudierende ausgezeichnet worden.

