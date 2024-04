Stand: 02.04.2024 16:23 Uhr Marc Hosemann wird mit Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet

Marc Hosemann wird 2024 mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet. Der Schauspieler erhalte den Preis "für seine von Komik und Melancholie gleichermaßen getragene Darstellung" des personifizierten Tods im Charly Hübners Film "Sophia, der Tod und ich", teilte der Club der Filmjournalisten am Dienstag mit. Der Hamburger habe sein komödiantisches Talent bereits im Film "Ein Fest fürs Leben" unter Beweis gestellt. "Kaum ein Zuschauer, dem Marc Hosemann nicht durch seine Wandlungsfähigkeit ein Begriff ist", hieß es in der Begründung. Die Auszeichnung ist nach dem Regisseur Ernst Lubitsch (1892-1947) benannt und würdigt die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Film.