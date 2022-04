Historiker Kowalczuk: "Pazifismus ist immer gut, aber ..." Stand: 25.04.2022 18:17 Uhr Können wir uns in Zeiten des Kriegs noch Pazifismus leisten? Darüber haben wir mit dem Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk gesprochen.

Können wir uns in Zeiten des Kriegs noch Pazifismus leisten? Zu dieser Fragestellung haben wir mit dem Sänger und Liedermacher Konstantin Wecker gesprochen. Zu diesem Thema haben wir aber auch mit dem Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk geredet. Er forscht schwerpunktmäßig zur Aufarbeitung der SED-Dikatur.

Herr Kowalczuk, wenn Sie so jemanden wie Konstantin Wecker argumentieren hören und er sagt: Mehr Waffen auf der Welt haben noch nie in der Geschichte mehr Frieden geschaffen. Das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Was würden Sie entgegnen?

Also, dass man immer sehr genau unterscheiden muss, über welche Region wir gerade reden. Pazifisten gehen in dem gegenwärtigen Konflikt von drei Prämissen aus. Die erste Prämisse lautet: Frieden ist möglich, wenn die Waffen erst mal schweigen. Das heißt, sie ignorieren, was nach den kämpfenden Truppen aktuell in der Ukraine passiert und zukünftig passieren wird, nämlich Massenverbrechen, Massenmorde, Massendeportation. Wir reden hier nicht über Einzelfälle, sondern über eine systematische Russifizierung der Ukraine. Dazu gehören eben auch diese Massendeportationen. Davon sind bereits mehrere hunderttausend Menschen betroffen, die in russländische Gebiete abtransportiert worden sind. Tausende sind ermordet worden …

… in der Tat könnte man ja sagen, wenn die Ukrainer mit weißen Fahnen auf die Straßen gingen und den Panzern entgegengehen würden, es würden vielleicht Menschenleben gerettet. Das könnte ja stimmen?

Das zeigt er die Realität, dass das gerade nicht stimmt, sondern dass hinter den kämpfenden Truppen andere Geheimdienstgruppe kommen, die dann eine Russifizierung der Ukraine anstreben. Das ist Gewalt und Terror, das ist auch nicht das erste Mal in der Geschichte. Das ist auch nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern das passiert. Das muss man halt nur zur Kenntnis nehmen.

AUDIO: Wecker über Pazifismus: "Idee zur Rettung der ganzen Menschheit" (8 Min) Wecker über Pazifismus: "Idee zur Rettung der ganzen Menschheit" (8 Min)

Das zweite Prämisse, worauf Pazifisten gegenwärtig aufbauen, ist die Ignoranz dessen, dass der Konflikt nur der Anfang ist. Sie kennen die Putinschen-Kriegsziele nicht. Die beschränken sich ja nicht allein auf die Ukraine, die er als Kleinrussland bezeichnet, die er als nicht existent ansieht, sondern er erstrebt ein ganz anderes, ein größeres Reich, das auch andere Territorien einschließt, die er erobern will. Und das Dritte, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, der vielleicht all diejenigen, die die bisherigen Punkte nicht besonders überzeugt haben, ansprechen sollte. Diejenigen berufen sich immer darauf, man müsse auf dem diplomatischen Weg den Frieden herbei verhandeln. Das ist natürlich vollkommen richtig, nur von denen hat noch nie jemand gesagt, wie das eigentlich funktionieren soll. Denn das würde bedeuten, dass man mit Putin verhandeln soll. Dann sollten Sie mal sagen, wie das funktioniert. Da gab es viele Initiativen, das hat alles nicht funktioniert. Mit anderen Worten: Pazifismus ist an sich ja eine sehr gute Sache, nur man muss eben immer überlegen, wo und zu welchem historischen Ort.

Ich finde gerade die deutschen Pazifisten, die sollten demonstrieren, aber vor dem Kreml oder in Sankt Petersburg. Dort nämlich gehören diese Demonstrationen hin und nicht dort, wo es um das Selbstbestimmungsrecht und die Souveränität der Ukraine geht.

Wenn die Triebkräfte von Putins Handeln gerade Großmachtstreben und andererseits auch verletzter Stolz sind, egal was jetzt passiert, auf Seiten einer eventuell militärisch erfolgreichen Ukraine, diese Triebkräfte, die würden ja immer noch schlimmer.

Ob es wirklich nur um verletzten Stolz geht, ist jetzt eine These, die ich so nicht unterschreiben würde. Es geht um eine Vormachts-Ideologie, die er durchsetzen will. Es geht um imperiale Ansprüche. Aber was ist die Alternative? Das, worauf wir tatsächlich hoffen können und hoffen müssen, dass das einzige, was uns bleibt, ist, dass es innerhalb Russlands zu Machtkämpfen kommt, die diese Ideologie in die Schranken weist. Dass die russische Armee nicht so stark ist, wie Putin selber glaubte und wie wir wohl alle im Westen auch glaubten, das haben wir in den letzten zwei Monaten ja auch erleben können.

Wenn wir noch mal zurück in die Ukraine gehen und in das militärische Geschehen dort, was könnte denn, wenn man optimistisch denkt, jetzt eine ein Ausweg sein, eine Lösung, ein Weg zum Frieden?

Weitere Informationen Streitkräfte und Strategien #Ukraine Die Sendung setzt sich kritisch mit aktuellen Fragen der Sicherheits- und Militärpolitik auseinander. mehr

Wissen Sie, wenn ich das wüsste, würde ich mich wahrscheinlich demnächst in Oslo oder Stockholm befinden. Also ich glaube, wir können eigentlich nur darauf hoffen, dass die Russen einsehen, dass ihre russländischen Truppen nicht so stark sind, wie sie es selbst glaubten, und dass sie jetzt im Donbass zunächst zum Waffenstillstand kommen - dass es dann tatsächlich zu Verhandlungen kommt. Aber man muss ganz klar immer im Kopf haben, Russland hat ukrainisches Staatsterritorium okkupiert, und zwar seit 2014.

Präsident Selenskyj hat ganz klar gesagt, das es letztendlich auch darum geht, dass die Ukraine dieses Territorium zurückbekommt. Der günstigste, optimistischste und positivste Weg wäre, wenn das auf dem Verhandlungswege passieren kann. Das wiederum kann nur dann gelingen, wenn der Westen es schafft, Russland so in die Defensive über Wirtschaftsboykott und andere Sanktionsmaßnahmen zu bekommen, dass sie dazu gezwungen sind. Aber wenn man realistisch hinschaut, dann ist das kein besonders erfolgsversprechender Weg, weil Russland China und Indien im Rücken hat. Da wird allerdings wahnsinnig viel dessen aufgefangen, was auf der anderen Seite Russlands gerade boykottiert wird.

Das Gespräch führte Mischa Kreiskott.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 25.04.2022 | 16:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Zeitgeschichte