Stand: 28.12.2022 14:59 Uhr Gründungsdirektor des Deutschen Schifffahrtsmuseums gestorben

Der Gründungsdirektor des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, Detlev Ellmers, ist tot. Er starb am 23. Dezember im Alter von 84 Jahren, wie das Museum mitteilte. Ellmers hatte das Schifffahrtsmuseum von 1971 bis 2002 geschäftsführend geleitet. "Seiner vielfältigen und exzellenten wissenschaftlichen Tätigkeit ist die Aufnahme des Deutschen Schifffahrtsmuseums in den Kreis der überregionalen Forschungsmuseen zu verdanken", sagte die amtierende Museumsdirektorin Ruth Schilling. Im Zentrum der wissenschaftlichen Forschungen Ellmers stand eine Kogge von 1380, die 1962 bei Baggerarbeiten in der Weser bei Bremen entdeckt wurde. Sie gilt als das weltweit am besten konservierte Handelsschiff des Mittelalters. | Sendebezug: | 28.12.2022 06:30 | NDR Kultur