Stand: 03.01.2023 08:18 Uhr Galerist Hans Mayer im Alter von 82 Jahren gestorben

Der Galerist Hans Mayer ist tot. Seine Kunsthandlung in Düsseldorf gehörte zu den weltweit wichtigsten Galerien für Gegenwartskunst. Seit den 1960er-Jahren war der gebürtige Schwabe als Galerist in der Stadt aktiv, denn "Kunst wird verkauft, wo das Geld verdient wird", sagte er einmal. Der Galerist gilt als Entdecker der amerikanischen Pop Art, von Foto-Künstlern wie Peter Lindbergh sowie der amerikanischen Kunst der 1980er-Jahre. Seine Vernissagen waren von Glamour geprägt, auch traten dort Bands wie The Who und Kraftwerk oder der Minimal-Music-Pionier Steve Reich auf. Mayer starb bereits an Silvester. Er wurde 82 Jahre alt.

