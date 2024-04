Stand: 23.04.2024 08:25 Uhr "Amrum": Drehstart für Fatih Akins neuen Kinofilm mit Diane Kruger

In Hamburg haben die Dreharbeiten zu Fatih Akins neuem Kinofilm "Amrum" begonnen. Erzählt wird die Geschichte des zwölfjährigen Nanning, der in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 auf Amrum seiner Mutter hilft, die Familie zu ernähren. Die Geschichte basiert auf den Kindheitserinnerungen des Regisseurs und Drehbuchautors Hark Bohm, der auch in dem Film mitspielt. In weiteren Rollen sind Diane Kruger, Detlev Buck und Matthias Schweighöfer zu sehen. Der Film soll Ende September 2025 in die Kinos kommen. | Sendebezug: | 22.04.2024 19:00 | NDR 90,3