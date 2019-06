30 Jahre Take That: Jubiläumskonzert in Hamburg

Infoprogramm - 25.06.2019 08:55 Uhr Autor/in: André Schünke

30 Jahre gibt es Take That: In Hamburg haben die Jungs keinen Teenie-Kreischalarm ausgelöst wie in den 1990er-Jahren, aber das überwiegend weibliche Publikum dennoch begeistert.