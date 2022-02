Stand: 11.01.2022 14:26 Uhr Ihr Kontakt zu den Büttenwarder-Fanclubs

Wenn Sie Kontakt zur den einzelen Fanclubs aufnehmen möchten, nutzen Sie bitte das unten angefügte Kontakt-Formular. Wir leiten Ihre Anfrage weiter.

Fanclub "Büttenwader MC"

Name des Präsidenten/Ansprechpartner: Niklas Harder

Mitgliederanzahl: sieben

Durchschnittsalter der Mitglieder: 26

Gibt es Clubraum/-scheune/-stall mit Ambiente?: Wir haben einen Clubstützpunkt mit Werkstatt.

Wie sieht der Fuhrpark aus? (mehrfach auswählbar): Trecker, Mofa

Finden regelmäßige Treffen statt?: Nein, eher unregelmäßig.

Was geht beim Treffen ab? Folgen gucken, Trecker und Outfit checken? Was ist das Besondere an Ihrer Truppe?: Unsere Treffen sind meistens spontan, je nach Wetter geht es zur gemütlichen Ausfahrt, wir gucken zusammen noch mal die besten Folgen oder Planen die nächste große Tour. Das besondere ist, dass wir ein Haufen junger Leute sind, die über die Liebe zu Büttenwarder auf die Idee gekommen sind, einen Mofa Club zu gründen. Unsere Touren haben uns schon von Grönwohld bis Fehmarn gebracht. Die Gemeinschaftsmofa würde bei uns wieder voll ihrem Zweck nachkommen, bei unseren alten Mofas gibt es immer mal wieder kleine technische Probleme und die Ausfahrt ist in Gefahr. Mit einer Gemeinschaftsmofa haben wir immer einen Ersatz. Oder wir können Interessierte Gäste, die noch keine eigene Mofa haben, mit zur Ausfahrt nehmen.

Was war das schönste Cluberlebnis?: Unser schönstes Erlebnis ist wohl unsere Tour 2020 nach Fehmarn, trotz anfangs schlechtem Wetter sind wir zusammen nach ungefähr sieben Stunden Fahrt mit unseren Mofas bei strahlendem Sonnenschein über die Fehmarnsundbrücke gefahren. Ein großartiges Gefühl.

War Ihr Club mal in Büttenwarder?: Ja

Was muss man tun, um Mitglied zu werden?: Man muss eine Mofa, Spontanität und einen Faible für Büttenwarder besitzen, außerdem schadet ein bißchen Tatendrang nicht.

Fanclub "Neues aus Büttenwader-Schnacker"

Name des Präsidenten/Ansprechpartner: Julian Diers

Mitgliederanzahl: 320

Durchschnittsalter der Mitglieder: ca. 49

Gibt es Clubraum/-scheune/-stall mit Ambiente?: Wir Treffen uns immer in Gröhnwohld, Unter den Linden und im Rio Grande.

Finden regelmäßige Treffen statt?: Ja

Was geht beim Treffen ab? Folgen gucken, Trecker und Outfit checken? Was ist das Besondere an Ihrer Truppe?: Wir gucken einige Folgen, es gibt eine Tombola, Drehorte werden besucht.

Was war das schönste Cluberlebnis?: Die letzte Premiere in Hamburg und unser letztes Treffen in Büttenwader.

War Ihr Club mal in Büttenwarder?: Ja

Was muss man tun, um Mitglied zu werden?: Nichts

Büttenwarder Fans Hude

Name des Präsidenten/Ansprechpartner: Patrick Kiel

Mitgliederanzahl: so bummelig sechs bis acht Leude

Durchschnittsalter der Mitglieder: 60 plus

Gibt es Clubraum/-scheune/-stall mit Ambiente?: Leider nicht. Man trifft sich mal hier, mal da.

Wie sieht der Fuhrpark aus? (mehrfach auswählbar): Trecker

sonstige: Fend Farmer 2D BJ 1963, Gemeinschaftsmofa Piaggio BJ 1971 und Fahrräder sowieso.

Finden regelmäßige Treffen statt?: Nein, eher unregelmäßig.

Was geht beim Treffen ab? Folgen gucken, Trecker und Outfit checken? Was ist das Besondere an Ihrer Truppe?: Da wir kein Club sind, haben wir keine Clubtreffen, sondern sinnieren so über die neuen Folgen, Treckertreffen und natürlich über die aktuellen Probleme in der Landwirtschaft (steckt ja seit Jahren in der Krise).

Was war das schönste Cluberlebnis?: Natürlich ein Besuch der Drehorte in Gröhwold und Grande. 2015 konnten wir sogar die Dreharbeiten am Dorfkrug beobachten.

War Ihr Club mal in Büttenwarder?: Ja

Was muss man tun, um Mitglied zu werden?: Nix

Büttenwarder Forever Young

Name des Präsidenten/Ansprechpartner: Dr. Martina Dubiel

Mitgliederanzahl: elf

Durchschnittsalter der Mitglieder: 15

Gibt es Clubraum/-scheune/-stall mit Ambiente?: Theaterraum

Wie sieht der Fuhrpark aus? (mehrfach auswählbar): Trecker, Mofa

Finden regelmäßige Treffen statt?: Ja

Was geht beim Treffen ab? Folgen gucken, Trecker und Outfit checken? Was ist das Besondere an Ihrer Truppe?: Auf unseren Treffen spielen wir Sketche und kleine Bühnenstücke in Anlehnung an die Folgen, die wir regelmäßig sehen. Das Besondere an unserer Truppe ist unsere Freude am Landleben, das von unserem Hauptdarsteller auf der Schulbühne auch im wahren Leben leidenschaftlich verkörpert wird.

Was war das schönste Cluberlebnis?: Das schönste Cluberlebnis waren unsere Theateraufführungen.

War Ihr Club mal in Büttenwarder?: Nein, wir hatten leider noch keine Gelegenheit.

Was muss man tun, um Mitglied zu werden?: Das norddeutsche Landleben lieben!

FC Großenbrode

Name des Präsidenten/Ansprechpartner: Martin Hopp

Mitgliederanzahl: Bis jetzt bummelich vier.

Durchschnittsalter der Mitglieder: 14 bis 58

Gibt es Clubraum/-scheune/-stall mit Ambiente?: Remise mit Ambiente

Wie sieht der Fuhrpark aus? (mehrfach auswählbar): Trecker, Killerkralle-Fahrrad

sonstige: Brakomobil Winteredition, Büttenwarder Gemeindeauto

Finden regelmäßige Treffen statt?: Ja

Was geht beim Treffen ab? Folgen gucken, Trecker und Outfit checken? Was ist das Besondere an Ihrer Truppe?: Trecker und Radfahren im Büttenwarder Outfit, viel über Büttenwarder sinnieren und Folgen gucken, bei Lichterfahrten und Bullitreffen unverkennbar dabei. Regelmäßige Fahrten nach Büttenwarder. Zufallsfotos schießen, wenn es uns gerade durch den Kopf geht und zu Büttenwarder passt.

Was war das schönste Cluberlebnis?: Das schönste war Kunos Bekanntschaft zu machen, und das traurigste war ein letzter Gruß an Kurti vor seiner Tür.

War Ihr Club mal in Büttenwarder?: Ja

Was muss man tun, um Mitglied zu werden?: Man muss einfach nur Büttenwarder mögen.

Kontakt-Formular

Machen Sie doch gerne ein paar Angaben zu Ihrer Person, damit der Fanclub schon mal einen kleinen Eindruck gewinnt.

Mit welchem Fanclub möchten Sie Kontakt aufnehmen? Wir leiten Ihre Anfrage weiter. Name des Clubs: * "Büttenwader MC" (Niklas Harder) "Neues aus Büttenwader-Schnacker" (Julian Diers) Büttenwarder Fans Hude (Patrick Kiel) Büttenwarder Forever Young (Dr. Martina Dubiel) FC Großenbrode (Martin Hopp) Name (Vor- und Zuname): * E-Mail-Adresse: * Postleitzahl und Ort: * Angaben zu meiner Person: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 15.01.2022 | 17:25 Uhr