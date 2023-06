Stand: 07.06.2023 08:45 Uhr Fan-Fotos mit den Büttenwarder-Darstellern gesucht

Haben Sie ein Foto für uns? Wir suchen für unsere Bildergalerie Fotos, die unsere Fans mit den Darstellern von "Neues aus Büttenwarder" geschossen haben und auch zeigen möchten. Haben Sie vielleicht ein Selfie mit Jan Fedder gemacht? Oder sich im Urlaub, auf einer Veranstaltung oder sonst irgendwo mit einen unserer Darsteller ablichten lassen? Unsere Jungs sind doch einfach fotogen.

Bitte schicken Sie uns Ihr Foto, damit es nicht nur in Ihrer "Schatzkiste" rumliegt und in die "Hall of Büttenwarder" aufgenommen werden kann. Nutzen Sie dafür bitte das angefügte Formular.

Rechteerklärung: Ich bin damit einverstanden, dass das von mir eingesandte Foto über die Aktion des NDR hinaus unentgeltlich im Internet unter www.ndr.de veröffentlicht und damit weltweit verbreitet wird. In diesem Zusammenhang wird mein vollständiger Name und der Titel des Bildes veröffentlicht. Dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, können die Bilder zur Kenntnis nehmen, bearbeiten und vervielfältigen. Mir ist bekannt, dass der NDR keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann. Für das eingesandte Bild besitze ich sämtliche für die Veröffentlichung erforderlichen Rechte.

