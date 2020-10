Sendedatum: 31.10.2018 16:25 Uhr Büttenwarder-Fans weltweit gesucht

Wo leben die Fans unserer Kultserie? Schreiben Sie uns, aus welchem "Irgendwo" Sie herkommen. Der Fan, der am weitesten von Büttenwarder entfernt wohnt, wird gesucht.

Nennen Sie uns neben Ihrem Namen die Postleitzahl, den Ort und das Land. Dann hätten wir gerne noch von Ihnen gewusst, was Büttenwarder in kurzen Stichworten für Sie ist. Bitte zeigen Sie uns, wo Sie wohnen und schicken Sie uns ein landestypisches Bild von Ihnen mit. Nutzen Sie hierfür das nachfolgende Formular.

Beispiel: Büttenwarder ist ... ehrlich, erdverbunden und eigentümlich oder Büttenwarder ist wie ... Kuhfladen mit Lotto.

Wir werden während der Aktion die 50 am weitesten entfernten Fans in unserer Karte aufführen. Gibt es Büttenwarder-Verrückte auf Bora Bora, den Fidschis, in Grönland oder Sibirien oder liebt der gemeine Fan den Süden Amerikas oder lebt er in Afrika? Wir sind gespannt wie ein Fendt-Farmer-Keilriemen.

Karte: Büttenwarder-Fans weltweit

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 31.10.2018 | 16:25 Uhr