Bütti-Pedia: geballtes Büttenwarder-Wissen.

In Büttenwarder ist in den letzten Jahren viel passiert. Nach 24 Jahren, 98 Folgen, 490 Drehtagen und 2.500 Sendeminuten gibt es keine neuen Geschichten. Es ist alles erzählt. Büttenwarder wird immer einen Platz in unseren Herzen behalten. Für die besten Fans der Welt gibt es hier nun das Bütti-Pedia - ein Sammelsurium an Wissen und Fakten - zusammengefasst von A bis Z.



Die Kultserie aus dem Norden ist aber nicht ganz weg, wir senden weiter, natürlich unsere Büttenwarder-Festspiele zu Weihnachten und ab 2022 wöchentlich am Sonnabend im NDR Fernsehen - wir starten am 8. Januar um 17.35 Uhr mit der Folge "Der Bär steppt".

