Viele Grüße aus ... Postkarte schreiben einfach gemacht

Endlich Urlaub mit Sonne, Strand, Wasser oder auch Berge und Seen. Die Erholung ist zum Greifen nah, wenn nicht dieses lästige Postkarten schreiben wäre. Da haben wir was für Sie. Vorgeschriebene Texte erleichtern Ihnen die Arbeit. Nicht mehr lange drüber sinnieren, was man denn schreiben soll.

Vier verschiedene Texte im Büttenwarderschnack zum Ausdrucken in einem PDF-Dokument. Texte ausschneiden, auf die Rückseite ihrer gewünschten Postkarte aus ihrem Urlaubsort kleben, Platzhalter ausfüllen, Adresse angeben und noch Briefmarke rauf. So können sie blitzschnell Ihre Urlaubsgrüße abarbeiten und haben mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens.

Downloads DIY - Postkarte Vier verschiedene Mustertexte zum Ausdrucken in einem PDF-Dokument. Ab in den Urlaub mit vorgeschriebener Postkarte. Download (5 MB)

Schönen Urlaub wünscht Ihr Büttenwarder-Team.

Dieses Thema im Programm: Neues aus Büttenwarder | 24.05.2021 | 17:50 Uhr