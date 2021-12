Stand: 08.12.2021 11:08 Uhr Büttenwarder-Festspiele - Das Programm zum Serienfinale

Neues aus Büttenwarder feiert vom 24. Dezember bis zum 2. Januar Büttenwarder-Festspiele. Das bedeutet 29 Folgen der Kultserie im NDR Fernsehen. Vier davon sind nigelnagelneu und zehn werden am 25. Dezember ab 00.10 Uhr in der Büttenwarder-Nacht auf plattdeutsch gezeigt, dazu kommen noch viele weitere beliebte Folgen. Am 28. Dezember um 21.15 Uhr gibt's die neueste Dokumentation "Letztes Gedeck in Büttenwarder", ab 00.10 Uhr folgt dann die Doku-Nacht.

Die Sendetermine gibt es hübsch übersichtlich zum Ausdrucken als PDF-Download.

Das Finale

Die vier neuen Folgen bauen aufeinander auf und erzählen eine zusammenhängende Geschichte. Machen Sie es sich gemütlich in der guten Stube oder im Stall zu Büttenwarder. Jetzt nur noch den Apparillo ausrichten und für das richtige Ambiente sorgen!

Sendetermine der neuen Folgen 25. Dezember

19 Uhr "Nur noch 21 Tage" (95.) - Erstausstrahlung

19.30 Uhr "Noch 14 Tage" (96.) - Erstausstrahlung

28. Dezember

15 Uhr "Nur noch 21 Tage" (95.) - Wiederholung

15.30 Uhr "Noch 14 Tage" (96.) - Wiederholung

20.15 Uhr "Keine 8 mehr" (97.) - Erstausstrahlung

20.45 Uhr "Finale" (98.) - Erstausstrahlung

2. Januar

12.25 Uhr "Nur noch 21 Tage" (95.) - Wiederholung

12.50 Uhr "Noch 14 Tage" (96.) - Wiederholung

13.20 Uhr "Keine 8 mehr" (97.) - Wiederholung

13.50 Uhr "Finale" (98.) - Wiederholung

Alle Folgen und Dokumentationen stehen bereits einen Tag vor und zwölf Monate nach der Fernsehausstrahlung als Video-on-Demand in der Mediathek zur Verfügung. Im Fernsehen und online gibt's die Folgen auch als Hörfilmfassung.

