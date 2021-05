Internationaler Museumstag am Sonntag - meistens nur digital Stand: 14.05.2021 13:55 Uhr In ganz Deutschland laden die Museen an diesem Sonntag zu digitalen und Vor-Ort-Angeboten ein, gewähren besondere Einblicke und bieten neue Perspektiven.

An diesem Sonntag feiern die Museen den Internationalen Museumstag. Bundesweit laden hunderte Museen zum digitalen Entdecken ein und präsentierten ihre Sammlungen in 360-Grad-Rundgängen, digitalen Live-Führungen, oder interaktiven Ausstellungen. Wo es die Situation rund um die Coronavirus-Pandemie zulässt, öffnen die Museen auch ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Bundesweit über 600 Museen ermöglichen nach langer Zeit der Schließung mit über 1.500 Aktionen wieder das Museumserlebnis, den Austausch und die Begegnung vor Ort.

Die bundesweite Auftaktveranstaltung zum Internationalen Museumstag findet über einen digitalen Live-Stream aus dem Behrend-Lehmann-Museum in Halberstadt statt.

360-Grad-Führungen in Rammelsberg

In Niedersachsen beteiligen sich zahlreiche Häuser beim Museumstag. So gibt es zum Beispiel eine Online-Führung zur Varusschlacht, bei der eine Restauratorin live dem Rätsel des Kalkrieser Schienenpanzers auf den Grund geht. Die Unter- und Übertagewelt des Weltkulturerbes Rammelsberges wird im Netz in 360 Grad gezeigt.

Einige Museen im Norden öffnen

Im Emsland öffnet Schloss Clemenswerth in Sögel sogar seine Tore für diverse Führungen. Auf der schleswig-holsteinischen Nordseeinsel Föhr kann man zum Beispiel die Fotoausstellung "Made on Föhr“ im Museum Kunst der Westküste besuchen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben viele Museen geöffnet: Freien Eintritt gibt es beispielsweise ins Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz oder auch in die Kunstsammlung Neubrandenburg.

Viele digitale Live-Führungen

Außerdem gibt es ein riesiges Angebot mit digitalen Live-Führungen, zum Beispiel durch die aktuelle Ausstellung im Museum der Arbeit in Hamburg. Auch Lesungen werden angeboten - beispielsweise mit dem Schriftsteller Jan Decker, der den "Mösers Rückkehr" geschrieben hat. Er liest daraus online, live aus dem Museumsquartier Osnabrück. Wer interessiert ist, kann sich für die Veranstaltung anmelden und erhält dann einen Link zum Stream.

Der vom Internationalen Museumsrat ICOM jährlich weltweit ausgerufene Tag macht auf die Bedeutung und Vielfalt der Museen aufmerksam. In Deutschland wird der Museumstag in Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Museumsbund, ICOM Deutschland und den Museumsämtern und -verbänden der Länder umgesetzt.

