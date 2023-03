Hansa Rostock vor dem Nordduell bei Hannover 96 unter Druck Stand: 10.03.2023 17:02 Uhr Das Nordduell wird zum Krisenduell: Mit Hannover 96 und Hansa Rostock treffen am Sonntag zwei der drei schlechtesten Rückrundenteams der Zweiten Liga aufeinander. Hansa-Trainer Patrick Glöckner gibt sich dennoch kämpferisch: "Unsere Sinne sind geschärft."

Ganze zwölf Mal zappelte der Ball im Tor. Zwölf Treffer fürs Selbstbewusstsein, zwölf Tore für die gebeutelte Offensiv-Seele des FC Hansa. Auch wenn der Gegner mit Pastow am vergangenen Mittwoch nur ein Sechstligist war, die "Kogge" versucht zurzeit alles, um die verloren gegangene Torlaune wiederzufinden. "Wir wollen die Jungs wieder in die Leichtigkeit bringen. Das Selbstbewusstsein muss wiederkommen", sagte Glöckner.

Torflaute bei der "Kogge"

Sein Team ist aktuell viel zu harmlos vor dem gegnerischen Tor. Nur 18 Treffer hat Hansa in dieser Zweitligasaison erzielt. Einzig der 1. FC Nürnberg schoss genauso wenig Tore. Es läuft einfach nicht rund, oder anders ausgedrückt: Es ist die schwierigste Phase für die Mecklenburger nach dem Wiederaufstieg. Die 0:2-Niederlage im Ostseestadion gegen Karlsruhe am vergangenen Wochenende war der bisherige Tiefpunkt dieser Rückrunde. Das Team wirkte komplett verunsichert, ließ sich hängen, kein Aufbäumen war zu spüren. Mit Abstiegskampf hatte dieser Auftritt wenig zu tun.

Rostock ohne etatmäßige Innenverteidigung

Sechs Spiele, fünf Niederlagen, nur ein Tor: Die Rostocker Bilanz nach der Winterpause liest sich katastrophal. Nun wartet das Krisenduell in Hannover (Sonntag, 13:30 Uhr, im NDR Livecenter), bei dem die Rostocker beide etatmäßigen Innenverteidiger ersetzen müssen. Rick van Drongelen fehlt wegen eines Bänderrisses, Damian Roßbach ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Keine guten Voraussetzungen.

Hansa-Sportchef Pieckenhagen in der Kritik

Im Fokus der Kritik steht mittlerweile auch Sportchef Martin Piekenhagen und seine Transferpolitik. Mangels Alternativen hatte sich Piekenhagen im Winter gegen eine Neuverpflichtung für die lahmende Offensive entschieden und stattdessen den vorhandenen Kräften sein Vertrauen ausgesprochen. Mit Blick auf den miserablen, torarmen Rückrundenstart eine Fehleinschätzung.

Auch der von ihm initiierte Trainerwechsel von Jens Härtel zu Glöckner Anfang November wird von vielen Fans in Frage gestellt. Mit Blick auf die nackten Zahlen und Statistiken lief es danach nicht besser, ganz im Gegenteil: Härtel holte im Schnitt 1,13 Zähler, Glöckner in seinen bisherigen acht Spielen nur 0,88 Punkte.

Weitere Informationen Zum "Schütteln": Hansa Rostock rutscht immer weiter ab Nach nur einem Sieg aus den jüngsten sechs Zweitliga-Spielen trennen die Mecklenburger nur noch drei Punkte von der Abstiegszone. mehr

Vorerst letztes Auswärtsspiel mit Hansa-Fans

Neben der sportlichen haben die Rostocker auch noch die "Baustelle Fans" zu beackern. 5.000 Hansa-Anhänger werden mit in die niedersächsische Landeshauptstadt reisen und das Team unterstützen. Es ist das vorerst letzte Auswärtsspiel, zu dem die organisierte Fanszene ihre Mannschaft begleiten darf. Nach den schweren Ausschreitungen beim Gastspiel vor zwei Wochen beim FC St. Pauli griff der Verein durch und sprach Sanktionen gegen die eigenen Fans aus. Neben der Streichung von Gruppenkontingenten für Fanclubs bei Aufwärtsfahren gab es ein Choreo-Verbot für den Rest der Saison.

"Haben hoffentlich kein Problem mit Rechtsradikalismus"

Im Interview mit der "Ostsee-Zeitung" nahm Vorstandschef Robert Marien zudem Stellung zu mutmaßlich rechtsradikalen Fans im Umfeld des Vereins. "Stand heute sage ich: Wir haben - hoffentlich - kein Problem mit Rechtsradikalismus. Aber wir müssen herausfinden, ob und wie sehr wir Nährboden dafür bilden." Hintergrund: Aufkleber mit rechtsradikalen Parolen waren nach der Partie am Millerntorstadion gefunden worden.

Hannover wartet auf ersten Rückrundensieg

Für die Hansa-Profis wird es darum gehen, das alles auszublenden und sich auf die Aufgabe Hannover 96 zu konzentrieren. Für die Niedersachsen läuft es sportlich in diesem Jahr noch schlechter. 96 wartet weiter auf den ersten Sieg in 2023. Das Team von Trainer Stefan Leitl holte nur zwei Remis. Im Nordduell gegen Hansa soll die Wende her. Leitl fordert "Leidenschaft" und "Gier" auf dem Platz, "um endlich die ersten drei Punkte in diesem Jahr einzufahren". Das Hinspiel gewann Hannover mit 1:0.

Hinterseer im Testspiel treffsicher

Damals stand einmal mehr die Null bei Hansa. Beim 12:0-Sieg im jüngsten "Geheim-Test" gegen den Sechstligisten Pastow sah das ein bisschen anders aus. Bester Schütze mit drei Treffern dort war übrigens Lukas Hinterseer. Kurios: Gegen seinen Ex-Club Hannover wird der Angreifer das zum ersten Mal in 2023 im Hansa-Kader stehen. Vieles spricht jedoch dafür, dass der zuletzt gelb-gesperrte John Verhoek erste Wahl im Sturmzentrum sein wird.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Dehm, Neumann, Krajnc, Muroya - Besuschkow, Ernst - Beier, Köhn - Nielsen, Weydandt

Hansa Rostock: Kolke - Ananou, Malone, Meißner, Schumacher - Dressel, Fröde - Pröger, Lee, Ingelsson - Verhoek

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.03.2023 | 22:50 Uhr