Zweitliga-Aufstiegskampf: Werder obenauf, St. Pauli zittert, HSV hofft Stand: 24.04.2022 10:53 Uhr Werder Bremen hat auf Schalke die Tür zur Fußball-Bundesliga weit aufgestoßen. Während der FC St. Pauli strauchelt, fasst der HSV neuen Mut. Noch drei Spiele bis Ultimo: Wie stehen die Chancen im nervenaufreibenden Aufstiegsrennen?

von Andreas Bellinger

Im grün-weißen Fahnenmeer begann die Party der Sieger von der Weser, während die Schalker das Stadion bedient verließen. Fast schien es, als habe Werder Bremen schon die Rückkehr in die Bundesliga unter Dach und Fach gebracht. "Das war ein Statement - oder?", sagte Marvin Ducksch strahlend nach seinen beiden Treffern beim ebenso überraschenden wie verdienten 4:1-Erfolg bei Schalke 04, das die Tabellenführung in der Zweiten Liga damit wieder den Hanseaten überlassen musste.

Die rund 6.500 Werder-Fans in der ausverkauften Arena hüpften, tanzten und bejubelten die Grün-Weißen, die das Tor zum direkten Aufstieg in die Bundesliga drei Spieltage vor dem Saisonende sperrangelweit aufgestoßen haben.

Rückschlag für St. Pauli

Nur: Durchgehen wollen gleich mehrere auf einmal. Die nur einen Zähler schlechteren Schalker (56 Punkte) zum Beispiel, aber auch der FC St. Pauli (53). Allerdings kassierten die Kiezkicker beim 1:2 gegen Darmstadt (54) am späten Sonnabend zu Hause einen Nackenschlag und tauschten nach dem vierten sieglosen Spiel nacheinander die Plätze mit den "Lilien", die nun den Relegationsrang behaupten.

HSV schaut nur noch auf sich selbst

Der Hamburger SV (51) kann sich nach dem 4:2 in Regensburg nach wie vor Außenseiterchancen zumindest auf die Relegation ausrechnen - zumal das Restprogramm bei Absteiger FC Ingolstadt (Sonnabend, 13.30 Uhr), daheim gegen Hannover 96 und am letzten Spieltag bei Hansa Rostock machbar erscheint. Nach eigenem Bekunden stellen die HSV-Verantwortlichen aber keine Wahrscheinlichkeitsrechnungen auf.

"Ich interessiere mich nur für unseren eigenen Weg und dafür, dass wir nächste Woche dort weitermachen, wo wir heute aufgehört haben: mit viel Enthusiasmus, viel Bereitschaft und viel Mut", sagte Trainer Tim Walter.

Nicht zu vergessen im Zweitliga-Gedrängel: der bisweilen unscheinbar seine Chance suchende 1. FC Nürnberg, mit dem es St. Pauli nächsten Freitag (18.30 Uhr) am Millerntor zu tun bekommt.

Werder will gegen Kiel "nachlegen"

Während Schalke nach Sandhausen muss (danach kommt St. Pauli und zum Abschluss geht es nach Nürnberg), erwartet Werder am Freitag (18.30 Uhr) im Weserstadion Holstein Kiel. "Nachlegen", benennt Werders Trainer Ole Werner kurz und knapp das Ziel gegen seinen früheren Club, mit dem er in der vorigen Saison den sicher geglaubten Aufstieg in der Relegation gegen den 1. FC Köln noch verspielt hatte.

"Wir sind in einer guten Ausgangsposition, aber es ist ein wahnsinnig enges Rennen, und du darfst dir keine Schwäche erlauben." Anders als bei den drei 1:1-Unentschieden zuvor, waren die Werderaner auf Schalke von Beginn an hellwach. Selbst die Abwehr agierte trotz des Ausfalls von Kapitän Ömer Toprak sowie Milios Veljkovic und Christian Groß überraschend stabil.

Trainer Werner sagt "Chapeau!"

"Ich kann nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen", so Werner, der in dem knapp halben Jahr an der Weser nur eines von 16 Spielen verloren und selten so agil und lautstark an der Seitenlinie gewirkt hat. "Wir mussten in dieser Woche personell wieder umbauen, aber die Mannschaft ist damit sehr gut umgegangen und hat die richtigen Antworten auf dem Platz gefunden."

Die Grün-Weißen müssen nach dem Heimspiel gegen Kiel zum Abstiegskandidaten nach Aue und erwarten zum Saisonfinale Jahn Regensburg. "Jetzt geht es darum", so Werner, "diese gute Position auch zu nutzen.“

FC St. Pauli: Für die Kiezkicker spricht ihre Moral

Den Kopf in den Sand stecken, müssen Trainer Timo Schultz und seine St. Paulianer trotz der schmerzhaften Heimniederlage nicht. Sicherlich ist die Pleite gegen Darmstadt, einen direkten Mitstreiter, ein weiterer Rückschlag. Zeigt St. Pauli Nerven im Endspurt? Die Moral, mit der die Kiezkicker agierten, gibt Anlass zur Hoffnung. Überdies sind die Hessen nach dem 2:5 vor Wochenfrist gegen Schalke der beste Beweis dafür, dass in der Zweiten Liga momentan jeder jeden schlagen kann.

Soll es mit dem direkten Aufstieg klappen, dürften Siege gerade gegen die direkten Konkurrenten daheim gegen Nürnberg und auf Schalke, aber schließlich auch beim Saisonfinale am Millerntor gegen Düsseldorf zur Pflicht werden. Nach hektischem und mitunter auch nervösem Beginn rannten die Hanseaten gegen Darmstadt einem 0:2-Rückstand lange glücklos hinterher. "Und am Ende standen wir ohne Punkte da", so Schultz. "Das müssen wir schnell ablegen, wenn wir die letzten drei Spiele gewinnen wollen."

Werder setzt ein Zeichen

Über einen "perfekten Tag, mit dem wohl keiner gerechnet hat", durfte sich derweil Werders Torjäger Ducksch freuen, der nicht nur zweimal ins Tor, sondern auch zweimal den Pfosten getroffen hatte. Es waren die Alu-Treffer Nummer 17 und 18 für Werder, das mit 31 Punkten auch bestes Rückrundenteam der Liga ist. Gibt es schon Grund zum Feiern? "Auf keinen Fall", stellte Duckschs Kompagnon Niclas Füllkrug klar. "Es sind noch drei Spiele bis zum Ziel. Aber ein Zeichen war es auf jeden Fall."

