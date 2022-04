Werner gegen Ex-Club Kiel - Bremen will im Aufstiegskampf vorlegen Stand: 28.04.2022 15:50 Uhr Ausgerechnet gegen Holstein Kiel könnte der SV Werder einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen. Für Bremens Trainer Ole Werner ist es das erste Duell mit seiner "alten Liebe".

"Die Zeit bei dem Club hat mich geprägt. Wie dort Fußball gespielt, wie dort gearbeitet wird. Ich habe die Dinge größtenteils dort gelernt, die ich heute anwende", sagte der 33-Jährige vor dem Spiel gegen seinen Ex-Club am Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Weser-Stadion.

Weitere Informationen Sonnabend live: Werder Bremen - Holstein Kiel auf Plattdeutsch Ab 18.30 Uhr webexklusiv das Nordduell der 2. Liga auf Plattdeutsch: Kommentar: Mathias Arians und Ludger Abeln. mehr

Im vergangenen November hatte Werner das Traineramt direkt nach dem Spiel der Bremer in Kiel übernommen. 1:2 verloren die Hanseaten unter Interimscoach Christian Brand und waren weit weg von irgendwelchen Aufstiegsträumen. Fünf Monate später belegt Werners Werder als Zweitliga-Spitzenreiter die Pole Position im Aufstiegsrennen und kann mit einem Heimsieg gegen die "Störche" im Fernduell mit den Konkurrenten vorlegen.

"Die Zeit bei dem Club hat mich geprägt. Wie dort Fußball gespielt, wie dort gearbeitet wird. Ich habe die Dinge größtenteils dort gelernt, die ich heute anwende." Ole Werner über Holstein Kiel

Für den Norddeutschen kein Grund auszuflippen. "Wenn du drei Spiele vor Schluss gut im Rennen um die Aufstiegsränge positioniert bist, ist eine positive Grundstimmung logisch", sagte Werner, der in der vergangenen Saison mit Kiel den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen Köln verpasste. "Trotzdem musst du in den letzten Spielen immer punkten, egal auf welchem Tabellenrang dein Gegenüber steht."

Werner: "Kiel wird sich nicht verstecken"

Mit dem Zwölften Kiel, dem Vorletzten Aue (auswärts) und dem Zehnten Regensburg (Heimspiel) hat Werder vom Papier her eins der leichtesten Restprogramme im Aufstiegskampf.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams der Zweiten Bundesliga auf einen Blick. Mit dabei: St. Pauli, Werder und der HSV. mehr

Allerdings weiß wohl niemand besser als Werner, wie hoch die Hürde Holstein sein kann. "Sie haben viel Erfahrung auf dem Platz und zuletzt zu einer spielerischen Linie zurückgefunden. Auf uns wird ein variabler Gegner zukommen", sagte der Coach. "Kiel wird sich nicht verstecken."

Werder wieder ohne Toprak, Veljkovic und Groß

Dass Werner auch gegen die "Störche" auf seine Defensivstammkräfte Ömer Toprak, Milos Veljkovic (beide verletzt) und Christian Groß (Aufbautraining nach Corona-Infektion) verzichten muss, macht die Sache nicht einfacher. Allerdings hatte Werder ohne das Trio auch Verfolger Schalke eindrucksvoll geschlagen. "Unsere Aufgabe wird sein, daran anzuknüpfen, was wir letzte Woche gezeigt haben", so Werner.

Spätestens seit dem spektakulären 4:1 in Gelsenkirchen ist die Euphorie rund um das Weser-Stadion riesengroß. Am Freitag wollen die Fans die Spieler wieder an der Rampe zur Arena empfangen - wie so oft in der Vergangenheit bei besonderen Spielen.

Rapp: "Habe von ihm als Mensch viel Gutes gehört"

Kiel will in dieser Konstellation der Partycrasher sein. Den Schleswig-Holsteinern fehlt noch ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt. Ob der ausgerechent im ausverkauften Weser-Stadion, mit 2.600 mitgereisten Holstein-Fans, eingefahren werden kann? Coach Marcel Rapp hat Respekt vor Werners Werder, aber auch Vertrauen in sein Team.

"Sie haben eine der besten und namhaftesten Mannschaften der Liga, aber gegen große Gegner haben wir große Leistungen gezeigt." Holstein-Coach Marcel Rapp

Die Begegnung mit seinem Kieler Amtsvorgänger ist für ihn nichts Besonderes, gleichwohl freue er sich darauf, Werner am Freitag persönlich kennenzulernen. "Ich habe von ihm als Mensch viel Gutes gehört."

Dähne oder Gelios im "Störche"-Kasten?

Personell gesehen muss Rapp gegen Bremen ohne Mittelfeldmann Aleksandar Ignjovski auskommen (Knieverletzung). Dafür ist Schlussmann Thomas Dähne nach seiner Corona-Infektion wieder fit. Ob der Stammkeeper oder dessen Vertreter Ioannis Gelios zwischen den Pfosten stehen wird, ließ Rapp offen: "Wir haben zwei hervorragende Torhüter."

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Rapp, Friedl, Jung - Weiser, Groß, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

Holstein Kiel: Dähne - Korb, Lorenz, Thesker, van den Bergh - Holtby - Mühling, Porath - Skrzybski, Reese - Wriedt

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.04.2022 | 23:03 Uhr