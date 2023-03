15. Saisonsieg: HSV bestraft Nürnberger Fehler eiskalt Stand: 04.03.2023 14:56 Uhr Der Hamburger SV hat auf dem Weg zur ersehnten Bundesliga-Rückkehr einen weiteren Schritt gemacht. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg zeigte der HSV eine sehr konzentrierte Leistung und siegte verdient mit 3:0 (1:0).

von Florian Neuhauss

Es war bereits der 15. Saisonsieg für die Mannschaft von Trainer Tim Walter. Zumindest vorübergehend rückten die Hanseaten in der Tabelle bis auf einen Punkt an Spitzenreiter SV Darmstadt 98 heran. Nürnbergs Coach Dieter Hecking hatte vor dem Spiel gesagt, man solle den HSV nicht zu groß machen. Nach der Partie galt es zu konstatieren, dass die Hamburger zumindest für den "Club" eine Nummer zu groß waren. Und Hecking, der selbst 2020 schon daran gescheitert war, den HSV zurück in die Erste Liga zu führen, und Jan Gyamerah (2019 bis 2022 beim HSV) erlebten so eine bittere Rückkehr ins Volksparkstadion, das mit 57.000 Fans erneut ausverkauft war.

Dompé trifft und feiert mit Vuskovic-Trikot

Eigentlich hatten sich die Hamburger zu Beginn schwer getan. Nürnberg stand sehr tief und der HSV wusste, auch wenn sich mal eine Lücke in der Abwehr aufgetan hatte, mit dem vielen Ballbesitz kaum etwas anzufangen. Doch Jean-Luc Dompé holte dann einen Freistoß heraus, schoss selbst - und traf zum 1:0 (19.). Fans und auch Trainer Walter feierten frenetisch. Einziger Makel, es war ein klarer Torwartfehler von Peter Vindahl. Warum der Nürnberger nicht versuchte, den Ball zu halten, der direkt neben ihm im Netz landete, wird wohl sein Geheimnis bleiben.

Bemerkenswert zudem: Dompé, gegen den die Polizei nach einem Verkehrsunfall ermittelt, hielt zum Jubel das Trikot von Mario Vuskovic in die Höhe. Gegen seinen fehlenden Mitspieler ermitteln der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Staatsanwaltschaft nach zwei positiven Dopingproben. Nächster Termin vor dem DFB-Sportgericht ist am Freitag.

Weitere Informationen Dopingfall HSV-Profi Vuskovic: Die wichtigsten Fragen und Antworten Die Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht geht weiter. Wie ist die Verteidigungs-Strategie des Kroaten? Wie lange könnte er gesperrt werden? mehr

Torhüter retten auf beiden Seiten

Am Spielgeschehen änderte sich nach der Führung der Hausherren kaum etwas. Nürnberg wartete weiter ab. Der HSV musste nicht und wollte auch nicht wirklich mehr tun. Zumal die Gäste nicht mehr als den Schuss von Kwadwo Duah (39.) zustande brachten - für Torhüter Daniel Heuer Fernandes eine einfache Übung. Kurz vor der Pause zeigte Vindahl, dass er eigentlich durchaus etwas von seinem Handwerk versteht. Eine Ablage von Hamburgs Bakery Jatta hätte Lino Tempelmann um ein Haar zu einem Eigentor verwertet. Aber der dänische Schlussmannn reagierte blitzschnell und rettete auf der Linie (44.).

Reis sorgt für die Vorentscheidung - VAR verhindert 3:0

Die Nürnberger kamen eigentlich verbessert aus der Kabine. Doch erst kamen sie nach ihrer guten Kombination nicht zum Abschluss (50.), und dann stand es aus ihrer Sicht auch schon 0:2. Nürnbergs Florian Hübner leistete sich vor dem eigenen Strafraum einen haarsträubenden Fehlpass. Über Jatta und Dompé kam der Ball schließlich zu Ludovit Reis, der ohne zu zögern einschoss (52.).

Es wäre falsch zu behaupten, Nürnberg hätte sich der absehbaren Niederlage kampflos ergeben. Aber der Mannschaft von Hecking fehlten im Volksparkstadion einfach die Mittel, die Gastgeber wirklich unter Druck zu setzen. Daran änderte auch das Eingreifen des Videoassistenten nichts - Schiedsrichter Tobias Reichel erkannte das vermeintliche 3:0 von Robert Glatzel ab (72.). Dabei hatte es sich mitnichten um eine klare Fehlentscheidung Reichels gehandelt, den Treffer zu geben.

In der Nachspielzeit legte die HSV-Offensive trotzdem noch das dritte Tor nach. Nachdem Joker Andras Nemeth noch an Vindahl gescheitert war, stach der ebenfalls eingewechselte Ransford-Yeboah Königsdörffer zu. Mit guter Ballbehandlung und einem platzierten Schuss setzte der 21-Jährige den Schlusspunkt.

23.Spieltag, 04.03.2023 13:00 Uhr Hamburger SV 3 1.FC Nürnberg 0 Tore: 1 :0 Dompé (19.) 2 :0 Reis (52.) 3 :0 Königsdörffer (90. +5)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Katterbach (90.+4 Mikelbrencis), David, Schonlau, Muheim - Reis, Meffert, Benes (84. Kittel) - Jatta (89. Németh), Glatzel (90.+4 Bilbija), Dompé (85. Königsdörffer)

1.FC Nürnberg: Vindahl Jensen - Castrop (65. Lohkemper), F. Hübner, C. Schindler, Gyamerah - Duman (75. Daferner), Flick, Tempelmann, Nürnberger (81. Geis) - Möller Daehli, Duah

Zuschauer: 57000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Heuer Fernandes - Katterbach (90.+4 Mikelbrencis), David, Schonlau, Muheim - Reis, Meffert, Benes (84. Kittel) - Jatta (89. Németh), Glatzel (90.+4 Bilbija), Dompé (85. Königsdörffer)Vindahl Jensen - Castrop (65. Lohkemper), F. Hübner, C. Schindler, Gyamerah - Duman (75. Daferner), Flick, Tempelmann, Nürnberger (81. Geis) - Möller Daehli, Duah57000 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 04.03.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga