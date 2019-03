Stand: 28.03.2019 13:33 Uhr

HSV will Kinsombi - Kiel blockt ab

Der Poker um David Kinsombi von Holstein Kiel ist eröffnet: Der HSV will den Mittelfeldspieler vom Zweitliga-Rivalen an die Elbe locken. "Der Hamburger SV hat sein Interesse an David Kinsombi bei uns hinterlegt", bestätigte Holsteins Sportgeschäftsführer Fabian Wohlgemuth den "Kieler Nachrichten". Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, dass der 23-Jährige den Hamburgern bereits eine mündliche Zusage gegeben habe.

Vertrag in Kiel läuft noch bis 2021

Wohlgemuth betonte gleichzeitig, dass Kiel Kinsombi nicht ziehen lassen will. "Über den Umgang damit sind wir uns intern einig. David ist unser Kapitän und Kopf der Mannschaft, den wir nicht verlieren wollen", sagte Wohlgemuth. Da Kinsombis Vertrag in Kiel noch bis 2021 läuft, müsste der HSV wohl eine stattliche Ablöse zahlen. Doch wie viel Geld kann der finanziell angeschlagene Club zahlen? Oder kann der HSV in Sachen Kinsombi erst aktiv werden, wenn er durch Verkäufe Einnahmen erzielt hat?

Kinsombi ist derzeit verletzt. Er hatte sich in der Wintervorbereitung einen Schienbeinbruch zugezogen. Sein bislang letztes Spiel für Holstein Kiel bestritt er am 23. Dezember: Beim 3:1 gegen den HSV schoss er zwei Tore.

