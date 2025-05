Hansa Rostock: Routinier Roßbach verlässt nach fünf Jahren die Kogge Stand: 06.05.2025 15:04 Uhr Beim FC Hansa Rostock geht im Sommer eine kleine Ära zu Ende. Wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit Abwehr-Routinier Damian Roßbach nicht verlängert.

Der 32-Jährige war 2020 aus Karlsruhe nach Rostock gewechselt und hatte mit den Mecklenburgern in seiner ersten Saison den Aufstieg in die Zweite Liga gefeiert. Lange Stammspieler, spielte Roßbach zuletzt keine sportliche Rolle bei der Kogge mehr. Eine Trennung hatte bereits im vergangenen Winter im Raum gestanden.

"Immer einer, der vorbildlich vorangegangen ist"

"Damian Roßbach hat in den letzten Jahren Höhen und Tiefen mit Hansa erlebt und war immer einer, der vorbildlich vorangegangen ist", erklärte Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Er wird im Spiel gegen Cottbus vor heimischer Kulisse seinen verdienten Abschied bekommen und zu Recht noch einmal ordentlich gefeiert werden." Nach dem Nachholspiel am Mittwoch (19 Uhr, im NDR Livecenter) in Unterhaching empfangen die Mecklenburger am Sonnabend (14 Uhr, live im TV und bei ndr.de)

Roßbach hat bisher 148 Pflichtspiele für Hansa bestritten und dabei fünf Tore erzielt. "In den Planungen der sportlichen Leitung gebe es für die Zukunft neue Überlegungen", heißt es in der Mitteilung des Clubs.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga