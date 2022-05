Wolfsburgs Kruse: "Niemals zu Magath!" Stand: 02.05.2022 15:47 Uhr Max Kruse, Führungsspieler beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, hat ausgeschlossen, jemals unter Trainer Felix Magath zu spielen. Daran ließ er in einer Fragestunde mit Fans keinen Zweifel. Und zwar in sehr klaren Worten.

"Ich gehe überall hin. Aber niemals zu Magath!", sagte Kruse in einer auf seinem Twitch-Kanal ausgestrahlten Fragestunde. Auf die Nachfrage seiner Frau Dilara, warum er sich so gegen ein Engagement unter Magath wehren würde, antwortete der gebürtige Reinbeker ihr: "Der ist ein Scheucher! Aber ich habe gehört, bei ihm hat man ab 30 noch mal Pause. Aber der ist krank! Der macht Medizinbälle, bis die Leute kotzen."

VfL-Spieler mussten den "Mount Magath" hoch und runter

Der jetzige Trainer des abstiegsbedrohten Bundesligisten Hertha BSC hat allerdings den VfL Wolfsburg zum größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte geführt: Die Grün-Weißen feierten 2009 sensationell den Gewinn der Meisterschaft. Zu jener Zeit ließ Magath auf dem Trainingsgelände einen Hügel aufschütten, den "Mount Magath", welchen die Spielern immer wieder hoch- und runterrennen mussten.

Kruses Karriere begann zu jenem Zeitpunkt erst so richtig. Er wechselte in jenem Jahr von Werder Bremen zum FC St. Pauli. Am vergangenen Sonnabend feierte er in seinem 300. Bundesligaspiel durch das 1:1 beim VfB Stuttgart auch zugleich den Klassenerhalt mit den "Wölfen".

