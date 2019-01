Stand: 18.01.2019 16:54 Uhr

Wolfsburg: "So weitermachen, wie wir aufgehört haben"

Es geschah im letzten Testspiel des Trainingslagers in Portugal: Wolfsburgs formstarker Stürmer Daniel Ginczek verletzte sich beim 3:0 gegen Rijeka am Knie und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden. Zurück in Deutschland bekam der von VfL-Trainer Bruno Labbadia als "Schlüsselspieler" bezeichnete Angreifer die bittere Diagnose: Bänderverletzung im rechten Fuß - mehrere Wochen Pause. "Das tut mir für ihn und uns extrem leid. Das hat unsere sehr gute Vorbereitung natürlich getrübt", gab Labbadia im Interview mit dem NDR Hörfunk zu, schaute aber gleichzeitig mit viel Lust auf den Rückrundenstart am Sonntag (18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim FC Schalke 04: "Ich freue mich total drauf. Wir wollen so weitermachen, wie wir aufgehört haben."

Vereinsrekord ist möglich

Die "Wölfe" waren mit einem "guten Gefühl" (Labbadia) in die Winterpause gegangen. Die Stimmung in den Tagen der Wintervorbereitung war insgesamt prächtig, der starke 2018er-Endspurt mit sechs Siegen in sieben Spielen hat das Selbstbewusstein des Hinrunden-Fünften nachhaltig gestärkt. Auf Schalke lockt der vierte Auswärtssieg in Folge, Labbadia könnte damit einen Vereinsrekord aufstellen: "Das wäre ein nettes Beiwerk. Aber die Punkte wären natürlich schön." Vor den in der Bundesliga schwächelnden Gelsenkirchenern hat der 52 Jahre alte VfL-Coach großen Respekt: "Sie haben eine gute Mannschaft, das sieht man an den Ergebnissen in der Champions League. Die werden mit den eigenen Zuschauern im Rücken Vollgas geben."

Kapitän Guilavogui fällt aus

Neben Ginczek ist der Ausfall von Kapitän Josuha Guilavogui besonders schmerzhaft. Der französische Mittelfeldspieler kann wegen einer Zerrung nicht auflaufen. "Das ist sehr schade. Im Training habe ich mir noch gedacht: 'Boah, der strotzt vor Kraft'. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder zur Mannschaft stoßen kann", sagte Labbadia, der wahrscheinlich wieder auf den 21 Jahre alten Shootingstar Elvis Rexhbecaj zurückgreifen wird. "Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Viele Spieler versuchen, in die Mannschaft reinzudrängen. Aber Elvis ist definitiv ein Kandidat, so wie er in der Hinrunde gespielt hat."

