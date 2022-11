Wieder Heimfrust bei Hansa Rostock - 0:1 gegen Sandhausen Stand: 04.11.2022 21:22 Uhr Hansa Rostock hat in der zweiten Fußball-Bundesliga am Freitag die dritte Heimniederlage in Folge kassiert. Die Mecklenburger enttäuschten beim 0:1 (0:1) gegen den SV Sandhausen.

von Sebastian Ragoß

"Ich bin völlig genervt. Wir haben genug Möglichkeiten, erst mal 1:0 in Führung zu gehen. Schaffen es nicht und bekommen dann ein dummes Gegentor", ärgerte sich Hansa-Keeper Markus Kolke. "Wir haben danach trotzdem noch viele Möglichkeiten, dass wir zumindest das 1:1 schaffen. Aber der Ball wollte irgendwie nicht über die Linie."

Hansas Neidhart scheitert am Pfosten

Hansa ging nach dem 3:0 in Regensburg mit frischem Selbstvertrauen und unveränderter Startelf in die Partie. Den besseren Eindruck hinterließen aber lange Zeit die ersatzgeschwächten Gäste, die vor allem in Person von Christian Kinsombi den Ball recht ordentlich laufen ließen. Torgefahr entwickelten die Sandhäuser allerdings kaum.

Und Hansa? Brachte mit Ausnahme eines Kopfballs von John Verhoek (5.) in der ersten halben Stunde offensiv nichts zustande. Doch dann gab es eine Doppel-Großchance: Nico Neidhart scheiterte am Pfosten, den Nachschuss von Lukas Hinterseer parierte SVS-Schlussmann Nikolai Rehnen (35.).

Kinsombi-Brüder sorgen für den Siegtreffer

Hansa erhöhte nun das Tempo und hatte die nächste gute Gelegenheit: Kai Pröger zog knallhart ab, Rehnen bekam gerade noch den Arm an den Ball (41.). Ein Tor lag in der Luft - und fiel auch: Allerdings für Sandhausen. Christian und David Kinsombi hebelten mit einem Doppelpass die Abwehr aus, Christian stolperte den Ball mehr über die Linie, als dass er ihn schoss (45.). Egal - die zirka 28 mitgereisten Fans bejubelten die Pausenführung der Gäste.

Hansa findet offensiv keine Lösungen

Um fußballerische Schönheitspreise bewirbt sich Hansa ohnehin selten. Doch nun ging es noch mehr als sonst darum, sich irgendwie in die Partie hineinzukämpfen. An Engagement fehlte es nicht, wohl aber an spielerischen Mitteln. Sandhausen stand kompakt und ließ kaum etwas zu.

Die Minuten verrannen, die Rostocker waren schon lange im Verzweiflungsmodus, auch Torwart Kolke stürmte mit. Vielleicht würde der Ball ja doch irgendwie seinen Weg zum Ausgleich ins Tor finden. Tat er aber nicht. Sandhausen war sogar dem 2:0 nahe, als Bashkim Ajdini in der Nachspielzeit den Ball an die Latte hämmerte. Doch auch so blieben die Mecklenburger zum dritten Mal in Serie im Ostseestadion ohne Tor und Punkt.

15.Spieltag, 04.11.2022 18:30 Uhr Hansa Rostock 0 SV Sandhausen 1 Tore: 0: 1 C. Kinsombi (45.)

Hansa Rostock: Kolke - Ananou, R. Malone (46. van Drongelen), Roßbach (75. Lucoqui), Neidhart (75. Strauß) - Dressel, Fröde - Pröger, Hinterseer (59. Duljevic), Ingelsson (75. Schumacher) - Verhoek

SV Sandhausen: Rehnen - Ajdini, Höhn, Schirow, Ochs - Dumic, Papela, D. Kinsombi, C. Kinsombi (90.+5 Pulkrab) - Soukou (80. Kutucu), Esswein (89. Trybull)

Zuschauer: 24000



