Weitere Corona-Fälle beim FSV Zwickau: Spiel gegen Havelse fällt aus Stand: 29.10.2021 13:07 Uhr Die für Sonnabend angesetzte Drittliga-Auswärtspartie des TSV Havelse beim FSV Zwickau fällt aus. Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle stehen den Zwickauern weniger als 16 einsatzbereite Spieler zur Verfügung.

Auf Antrag des FSV setzte die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Begegnung am Freitag. Hat ein Team weniger als 16 einsatzbereite Spieler zur Verfügung führt dies laut Durchführungsbestimmungen der DFB-Spielordnung zur Absetzung der Partie. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Betroffene Personen in Quarantäne

Im Rahmen der vorgegebenen Testungen auf das Coronavirus waren beim FSV Zwickau am Dienstag erneut positive Covid-19-Fälle aufgetreten. Die infizierten Personen wurden durch das Gesundheitsamt Zwickau in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Für die als Risikokontakte eingestuften Personen setzte das Amt zehn Tage an, allerdings besteht hier ab Montag die Möglichkeit einer Freitestung. Bereits vor dem vergangenen Spieltag waren beim FSV zwei positive Fälle aufgetreten.

