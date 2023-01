VfL Wolfsburg scheidet bei Union Berlin aus dem DFB-Pokal aus Stand: 31.01.2023 22:38 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist im Achtelfinale des DFB-Pokals an der hohen Hürde Union Berlin gescheitert. Die Niedersachsen schieden am Dienstagabend durch eine 1:2-Niederlage (1:1) aus.

von Christian Görtzen

Damit hat auch VfL-Trainer Niko Kovac etwas Historisches verpasst. Nach zuvor 16 Siegen im DFB-Pokal hatte nur noch ein weiterer Erfolg gefehlt, um den Rekord von Hennes Weisweiler eingestellt. Die Trainer-Legende hatte zwischen 1976 und 1978 mit dem 1. FC Köln 17 Pokalspiele am Stück gewonnen. Union zog mit dem vierten Pflichtspielsieg in Folge ins Viertelfinale ein - und darf weiter vom Finale in der eigenen Stadt träumen. Wolfsburg kassierte nach der Liga-Pleite in Bremen zum Abschied von VfL-Manager Jörg Schmadtke die zweite Niederlage nacheinander, für den Geschäftsführer war das Achtelfinale das letzte Spiel im Amt.

Wolfsburger Führung währt nicht lange

Kovac musste kurzfristig auf der Torhüter-Position eine Änderung vornehmen. Stammkeeper Koen Casteels fehlte aufgrund einer Erkältung. Für den Belgier rückte der 35 Jahre alte Österreicher Pavao Pervan zwischen die Pfosten - es war dessen erster Pflichtspieleinsatz in dieser Saison.

Bei stürmischem Regen gelang den Niedersachsen ein glänzender Start in die Partie. Gleich der erste Angriff bescherte ihnen die Führung. Yannick Gerhardt passte aus der Drehung heraus zu Luca Waldschmidt, der aus acht Metern sofort abzog und mit einem Flachschuss ins rechte Toreck zum 1:0 für den VfL traf (5.). Der Tabellenzweite der Bundesliga antwortete auf starke Weise. Bei einer Flanke von Josip Juranovic von der linken Außenbahn lief der von den VfL-Profis sträflich ungedeckte ehemalige Wolfsburger Robin Knoche am hinteren Pfosten entschlossen Richtung Fünf-Meter-Raum und traf aus kurzer Distanz zum 1:1 (12.). Der Abwehrspieler jubelte zurückhaltend, aus Respekt vor seinem ehemaligem Club.

Glück hatten die "Wölfe", dass der Kopfball von Jordan Siebatcheu ans Lattenkreuz ging (27.). Danach verflachte die Partie; mit dem Remis ging es in die Pause.

VfL kassiert nach weiter Flanke das 1:2

Und auch nach Wiederbeginn war der Unterhaltungswert der Partie nur dürftig. Bis auf eine Gelegenheit für Ridle Baku (68.) tat sich bis zur Schlussphase der regulären Spielzeit vor den Toren sehr wenig. Kovac regagierte in der 75. Minute: Er brachte Jonas Wind und Patrick Wimmer für Omar Marmoush und Waldschmidt. Doch bevor von den neuen Kräften eine Wirkung ausging, feierten auf der anderen Seite die "Eisernen". Von der rechten Außenbahn schlug Rani Khedira eine weite Flanke zu Sheraldo Becker, der Kopf zur Mitte ablegte, wo Kevin Behrens zur Stelle war und den Ball zum 2:1 für Union über die Torlinie drückte (79.).

Die Schlussphase wurde noch einmal dramatisch. Niko Gießelmann sah nach einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte (87.). Wolfsburg versuchte gegen die dezimierten Gastgeber noch einmal alles, um sich mit einem Tor in die Verlängerung zu retten. Doch gefährlich wurden die Norddeutschen nicht mehr.

3.Spieltag, 31.01.2023 20:45 Uhr Union Berlin 2 VfL Wolfsburg 1 Tore: 0: 1 L. Waldschmidt (5.) 1 :1 Knoche (12.) 2 :1 K. Behrens (79.)

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite - Juranovic, Khedira, Gießelmann, Seguin, Haberer (63. Laidouni) - S. Becker (84. Leweling / 90. Roussillon), Siebatcheu (63. K. Behrens)

VfL Wolfsburg: Pervan - Baku, Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio (84. Cozza) - Guilavogui, Arnold, Gerhardt (66. F. Nmecha), Svanberg (84. Paredes), Marmoush (75. Wimmer) - L. Waldschmidt (75. Wind)

Zuschauer: 22012 (ausverkauft)



