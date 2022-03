VfL Wolfsburg gibt in London den Sieg spät aus der Hand Stand: 23.03.2022 22:52 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben im Viertelfinale der Champions League eine sehr gute Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinales verspielt. Im Viertelfinal-Hinspiel reichte es am Mittwochabend beim Arsenal WFC nur zu einem 1:1 (1:0).

Lange hatte es so ausgesehen, als ob Tabea Waßmuths Treffer der einzige des Abends bleiben würde. Aber kurz vor dem Abpfiff glichen die Londonerinnen in der Heimspielstätte des Männerteams von Arsenal durch Lotte Wubben-Moy aus.

Dennoch hat der VfL Wolfsburg seine beeindruckende Serie fortgesetzt und ist seit inzwischen 13 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen, elf davon wurden gewonnen. Das Rückspiel findet bereits in der kommenden Woche am 31. März (18.45 Uhr) in Wolfsburg statt - ebenfalls in der großen Arena.

Waßmuth macht's mit "Köpfchen"

Die "Wölfinnen", die mit derselben Startelf wie beim 3:0 gegen die TSG Hoffenheim begannen, mussten zwar nach 37 Sekunden schon den ersten Torschuss gegen sich hinnehmen, hatten ansonsten die Partie aber gut im Griff. Den Führungstreffer erzielte Waßmuth, die eine Hereingabe von Joelle Wedemeyer per Kopf im Netz unterbrachte (19.) - schon das neunte Tor der VfL-Angreiferin im laufenden Wettbewerb.

Gegen das vor der Abwehrreihe kompakte VfL-Mittelfeld fanden die Arsenal-Frauen keine Mittel. Lediglich bei einem Schuss von Beth Mead, den Almuth Schult sicher hielt (34.), wurde es wirklich gefährlich. Auf der Gegenseite hatte Alexandra Popp zuvor mit einem Kopfball das mögliche 2:0 ausgelassen (25.).

Arsenal WFC - VfL Wolfsburg 1:1 (0:1) Arsenal WFC: Zinsberger - Williamson, Wubben-Moy, Catley - Maritz, Little, Wälti, Miedema, McCabe (76. Heath) - Blackstenius (83. Mannum), Mead (83. Parris)

VfL Wolfsburg: Schult - Wedemeyer, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf (90. Blomqvist), Lattwein, Huth - Waßmuth (78. Jónsdóttir), Popp, Roord (78. Bremer)

Tore: 0:1 Waßmuth (19.), 1:1 Wubben-Moy (89.)

Zuschauer: 5.018

Arsenal drängt mit Macht

Nach Wiederanpfiff bot sich den Zuschauenden ein ganz anderes Bild. Die Gastgeberinnen setzten den VfL gewaltig unter Druck: Stina Blackstenius vergab erst eine Riesenchance (47.) und erzielte kurz darauf nach einem Traumpass ein Abseitstor (49.). Die "Wölfinnen" hingegen kamen überhaupt nicht zum Durchatmen, erst recht nicht zu Entlastungsangriffen.

Erst Pfostenpech für den VfL ...

Und doch boten sich der Elf von Trainer Tommy Stroot aus dem Nichts plötzlich zwei Möglichkeiten zum 2:0. Aber sowohl Waßmuth (60.) als auch Jill Roord (61.) trafen nur den Pfosten. Die beiden Treffer zeigten bei Arsenal sichtlich Wirkung. Fortan konnten sich die Wolfsburgerinnen besser vom Druck befreien und weitere Torchancen erspielen: Die beste bot sich der eingewechselten Sveindis Jónsdóttir, die im Fünfmeterraum einen Schritt zu spät kam (80.).

... und dann auch noch der Ausgleich

Dennoch gab der Bundesligist den Sieg aus der Hand. Nach einem Freistoß von Tobin Heath tauchte Wubben-Moy urplötzlich frei vor Schult auf und hämmerte den Ball zum 1:1 in die Maschen (89.). Und dabei blieb es. Mit dem letztlich leistungsgerechten Remis ist die Ausgangssituation für das Rückspiel in einer Woche somit völlig offen.

