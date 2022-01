VfL Wolfsburg: Kohfeldt kämpft auch um seinen Ruf Stand: 13.01.2022 15:12 Uhr Am Sonnabend erwartet der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg den Tabellenkeller-Nachbarn Hertha BSC. Nach sechs Niederlagen in Folge soll gegen die Berliner die Wende gelingen. Für Trainer Florian Kohfeldt geht es um mehr.

Der VfL-Coach strahlte am Donnerstag Zuversicht aus und verwies auf die personell "erfreuliche Woche": Dodi Lukebakio und Aster Vranckx durften ihre Corona-Quarantäne beenden und sind zurück auf dem Trainingsplatz. Beide seien Kandidaten für einen Einsatz in der Partie am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

Für Hertha-Leihgabe Lukebakio könnte es zu einer besonderen Geschichte kommen. Denn sein einziges Saisontor erzielte der Belgier im Hinspiel - damals im Trikot der Berliner gegen Wolfsburg. In seinen 13 Einsätzen für den VfL ist Lukebakio trotz oft ansprechender Leistungen noch torlos.

Kohfeldts guter Ruf hat Kratzer bekommen

Nach sechs Bundesliga-Niederlagen in Serie hat Kohfeldt gegen den Tabellennachbarn ein klares Ziel ausgegeben. "Egal, wie - gewinnen", sagte der 39-Jährige über das Krisenduell: "Ich wünsche mir einen Sieg, dreckig, wunderschön oder mit Pauken und Trompeten. Hauptsache ein Sieg!"

Der VfL-Coach steht mit dem Rücken zur Wand. 2018 war er noch "Trainer des Jahres", inzwischen hat das Renommée gewaltige Kratzer bekommen. Saison- und vereinsübergreifend liest sich Kohfeldts jüngste Bundesliga-Bilanz desaströs: In 18 Ligaspielen mit Werder und Wolfsburg punktete er lediglich viermal (zwei Siege und zwei Remis), die übrigen 14 Partien gingen allesamt verloren.

Schäfer: "Kein Endspiel für Kohfeldt"

Dennoch will Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer nichts von einem "Endspiel" für Kohfeldt hören: "Wir haben weiterhin großes Vertrauen in Florians Arbeit."

"Wir können jetzt nicht jede Woche irgendwelche Dinge verändern, sondern müssen auch vorleben, dass wir an uns glauben, indem wir nun keinen falschen Aktionismus betreiben und dauernd alles auf links drehen." VfL-Sportchef Marcel Schäfer

Gleichwohl sei die Kritik natürlich berechtigt, so Schäfer weiter: "Wenn man so lange nicht gewonnen hat, dann hat man etwas falsch gemacht." Jetzt gelte es aber "das Vertrauen in die eigene Stärke" zurückzufinden. "Ich bin Wettkämpfer", sagte Kohfeldt. "Ich spüre keinen höheren Druck, ich spüre eine höhere Vorfreude."

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Srnold, Gerhardt, Roussillon - Steffen, Waldschmidt - Weghorst

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt - Aascacibar, Darida - Richter, Mittelstädt - Selke, Maolida

